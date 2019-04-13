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Боевые корабли НАТО , иллюстративное фото

А теперь - домой: корабли НАТО завершили учения в Черном море

© Sputnik / Игорь Чуприн
В мире
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В учениях принимали участие корабли Болгарии, Румынии, Турции, Канады и Нидерландов.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik.  Корабельная группировка НАТО, находившаяся в Черном море, завершила учения  "Морской щит-2019". Об этом сообщило в субботу объединенное морское командование Североатлантического альянса.

NATO
CC BY 2.0 / Chairman of the Joint Chiefs of Staff / 170517-D-SW162-2005
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"Вторая постоянная морская группа (SNMG2) завершила сегодня учения Sea Shield 2019 под командованием Румынии в Черном море... Спасибо президенту Клаусу Йоханнису и генералу Чукэ (главе генштаба ВС Румынии – ред.) за ваш визит на корабли", - говорится в сообщении в аккаунте Twitter командования со ссылкой на командующего группой, командира корабля нидерландских ВМС Evertsen Будевейна Бутса, передает РИА Новости.

В маневрах участвовали военные суда Болгарии, Румынии, Турции, Канады и Нидерландов.

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Ранее генсек НАТО  Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. По его словам, принятые меры помогут улучшить осведомленность НАТО о ситуации в Черном море.

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Теги:
новости, учения, НАТО
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