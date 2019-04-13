А теперь - домой: корабли НАТО завершили учения в Черном море

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Корабельная группировка НАТО, находившаяся в Черном море, завершила учения "Морской щит-2019". Об этом сообщило в субботу объединенное морское командование Североатлантического альянса.
"Вторая постоянная морская группа (SNMG2) завершила сегодня учения Sea Shield 2019 под командованием Румынии в Черном море... Спасибо президенту Клаусу Йоханнису и генералу Чукэ (главе генштаба ВС Румынии – ред.) за ваш визит на корабли", - говорится в сообщении в аккаунте Twitter командования со ссылкой на командующего группой, командира корабля нидерландских ВМС Evertsen Будевейна Бутса, передает РИА Новости.
В маневрах участвовали военные суда Болгарии, Румынии, Турции, Канады и Нидерландов.
Читайте также: Усиление НАТО в Черном море: союзники не желают идти ко дну "в пакете">>>
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. По его словам, принятые меры помогут улучшить осведомленность НАТО о ситуации в Черном море.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK