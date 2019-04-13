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Американская военная база в Девеселу.

Размещение американской ПРО THAAD в Румынии вызвало вопросы в МИДе России

© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
В мире
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Заместитель главы МИД России Александр Грушко  пояснил, что активность НАТО на Черном море подрывает стабильность в регионе. 

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. В Москве внимательно следят за размещением систем ПРО США THAAD в Румынии, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Американскую систему THAAD привезут в Румынию летом 2019 года. Данное решение Вашингтона вызвало ряд вопросов.

"Мы внимательно за этим наблюдаем. Есть русская поговорка, что нет ничего более постоянного, чем временное. Есть вопросы — для чего размещается система THAAD и в чем заключается модернизация объектов в Румынии", — сказал Грушко, которого цитирует РИА Новости.

По словам диплотмата, в Москве на всех политических уровнях до сих пор говорили, что размещаемые противоракеты на объекте в Румынии предназначены исключительно для парирования ракетных угроз, исходящих извне евроатлантического региона, и "они по своим характеристикам не способны перехватывать стратегические средства, находящиеся на вооружении России".

© AP Photo / Sergei Velichkin / ITAR-TASS
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"Возникает вопрос в отношении того, какие работы будут производиться на объектах в Румынии, потому что хорошо известно, что сегодня Соединенные Штаты работают над совершенствованием технологий перехвата ракет, и уже многие не скрывают того, что ПРО США, в том числе ее европейский сегмент, интегрированный в НАТО, должен обладать способностью перехвата ракетных средств, находящихся на вооружении РФ", - подчеркнул Грушко.

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"Второй вопрос связан с тем, как долго будет находиться система THAAD в Румынии и какие функции она будет реально выполнять", - отметил он.

Грушко также пояснил, что активность НАТО на Черном море подрывает стабильность в регионе. 

"Однозначно негативно, активность в черноморском регионе не добавляет безопасности, только подрывает региональную стабильность. Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом региона, внимательно следим за тем, как будет развиваться планирование альянса по усилению присутствия в этом регионе, соответствующим образом реагировать", - сказал Грушко.

Он подчеркнул, что безопасность в регионе должна обеспечиваться прежде всего путем сотрудничества причерноморских стран.

"Все необходимые ингредиенты для этого есть. Это и Организация причерноморского экономического сотрудничества, в военной сфере - это документ о мерах доверия на Черном море. Мы надеемся на то, что будет возобновлена деятельность группировки Black Sea Four (Черноморская военно-морская группа оперативного взаимодействия – ред.), которая создавалась для цели взаимодействия флотов всех причерноморских государств", - добавил он.

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