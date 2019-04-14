Пока вы спали: Москва предупредила НАТО, новая "Мисс России", смерть Кадочникова

Реакция Москвы на планы НАТО в Черном море, победа на конкурсе"Мисс Россия", смерть автора уникальной системы рукопашного боя Алексея Кадочникова.
КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Москва однозначно негативно относится к усилению активности НАТО в Черноморском регионе и будет соответствующим образом реагировать на действия Североатлантического альянса, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
"Активность в Черноморском регионе не добавляет безопасности, она только подрывает региональную стабильность", - сказал Грушко.
Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом региона, внимательно следим за тем, как будет развиваться планирование альянса по усилению присутствия в этом регионе, соответствующим образом реагировать", - сказал Грушко.
Он подчеркнул, что безопасность в регионе должна обеспечиваться прежде всего путем сотрудничества причерноморских стран.
Новая русская красавица
Студентка из города Азов Ростовской области Алина Санько завоевала титул "Мисс Россия - 2019". Кроме короны победительнице вручили денежный приз в размере 3 миллионов рублей. Также Алина получила возможность представлять Россию на конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".
Согласно данным в профиле на сайте мероприятия, 20-летняя Алина увлекается поэзией, живописью, рисованием, а также любит путешествовать, сообщает газета "Известия"..
Прощай, Мастер
Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников. Об этом в своем Facebook сообщил его коллега Александр Церюта.
Уточняется, что он ушел в возрасте 83 лет.
Кадочников являлся автором книг и учебных фильмов, посвященных рукопашному бою. Его системой, в основе которой лежат физика, психология и анатомия, интересовалось Министерство обороны СССР. Его методике ведения боя были посвящены несколько документальных фильмов Министерства обороны СССР.