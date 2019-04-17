Пока вы спали: задержание молдаванина в России, заявление МВД Франции

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. В Ивановской области суд вынес приговор трем россиянкам и уроженцу республики Молдова, обвиняемым в торговле людьми и вовлечении в занятие проституцией, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

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В период с 2012-го по 2016 год две жительницы города Родники подыскивали на территории Ивановской области девушек из неблагополучных семей и предлагали им заниматься проституцией. Когда те соглашались, организаторы продавали их своим подельникам в Москву и Подмосковье за суммы в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Всего следствием установлено шесть фактов продажи девушек, две из которых были несовершеннолетними.

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Судьба собора Парижской Богоматери решилась в течение считанных минут, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, которого цитирует РИА Новости.

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"Все решилось в течение 15 минут — максимум получаса", — заявил он.

Чиновник высоко оценил работу нескольких сотен спасателей, которые рисковали жизнью ради сохранения здания.

Нуньес отметил, что риски по-прежнему сохраняются.

Прежде чем приступить к работам по устранению последствий пожара, специалисты будут наблюдать за состоянием здания еще двое суток.

По столице Ливии нанесли ракетный удар

Несколько ракет запущены по столице Ливии городу Триполи, четыре человека погибли, 23 пострадали, утверждает ливийская газета The Libya Observer, которую цитирует РИА Новости.

За обстрел ответственны силы командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

Со своей стороны, ЛНА отвергла обвинения в причастности к обстрелу гражданских объектов в Триполи.

"Ночью ливийская армия не использовала тяжелое оружие в ходе военных операций", - заявил глава пресс-службы командования ЛНА Халифа аль-Обейди.

Он обвинил действующие в Триполи группировки в преднамеренном обстреле жилых кварталов столицы из установок "Град" с тем, чтобы обвинить затем ливийские силы под командованием Хафтара.

Обстановка в Ливии резко обострилась после решения Хафтара начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения ЛНА установили контроль над некоторыми населенными пунктами в окрестностях ливийской столицы, обстреляли аэропорт. Лояльные ПНС Ливии вооруженные силы объявили о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.

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