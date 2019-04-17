Версия: пожар в Нотр-Дам мог возникнуть из-за проблем с электричеством

Прокуратура начала расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Специалисты из уголовной полиции Франции рассматривают проблему с электричеством как одну из вероятных причин возникновения пожара в Соборе Парижской Богоматери, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

© AFP 2019 / STEPHANE DE SAKUTIN Эксклюзив Sputnik: люди рыдали и молились, чтобы Нотр-Дам уцелел - молдаванка в Париже

Пожар начался со шпиля собора, который обрушился в понедельник вечером. По одной из версий, очаг возгорания находился у основания конструкции.

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Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.

По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами.

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Прокуратура начала расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия - случайный характер возгорания. Свою помощь в восстановлении собора и сборе средств на его реставрацию предложили международные организации и крупные компании.

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