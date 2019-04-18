Пока вы спали: ночное ДТП в Кишиневе, концерт Пугачевой, беспилотный флот США

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КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. В Португалии на острове Мадейра в ДТП с туристическим автобусом погибли, по последним данным, 29 человек, передает РИА Новости. Пострадали 27 человек. Погибшие - туристы из Германии.

Madeira crash: At least 28 killed on tourist bus https://t.co/5LvpRMPQZw pic.twitter.com/rBDYK7R2qp — Cal Washington (@cal_washington) 17 апреля 2019 г.

По имеющейся информации, водитель автобуса и гид, оба португальцы, получили травмы. Информации об их состоянии пока нет.

Vídeo - Novas imagens mostram local da tragédia com autocarro na Madeira https://t.co/ouvPzmHgMa — Revista SÁBADO (@revistaSABADO) 17 апреля 2019 г.

Водитель, предположительно, потерял управление, автобус съехал с дороги и упал на крышу дома. Местные СМИ отмечают, что в автобусе ехали от 51 до 55 человек.

ДТП в Кишиневе

Очередное ДТП в Кишинёве - примерно в десять часов вечера автомобиль Skoda сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

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В результате 34-летний мужчина получил серьёзнейшие травмы и впал в кому, врачи борются за его жизнь.

О серьёзности столкновения можно судить по повреждениям автомобиля - примятый кузов, полностью разбитое лобовое стекло, сломанное зеркало.

Концерт Пугачевой

Свой юбилей Алла Пугачева отпраздновала грандиозным возвращением на сцену: 17 апреля в Кремлевском дворце состоялся ее концерт. В 2009 году певица объявила о завершении гастрольной деятельности.

К сегодняшнему дню клип Аллы Пугачевой "Айсберг", запрещенный в СССР, посмотрели более миллиона раз.

Ролик сняли в 1984 году в Сочи. После премьеры на Ленинградском телевидении его убрали из эфира — руководство страны посчитало позы певицы вульгарными.

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Видео опубликовали на ютьюб-канале Гостелерадиофонда 15 апреля, в честь 70-летия Примадонны.

США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией

Военно-морские силы США планируют к 2024 году значительно увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей с целью соревнования с Россией и Китаем, пишет РИА Новости.

В частности, отмечается, что США планируют потратить порядка 4 миллиардов долларов на закупку десяти крупных беспилотных надводных кораблей и девяти крупных роботизированных субмарин.

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