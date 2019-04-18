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Пока вы спали: ночное ДТП в Кишиневе, концерт Пугачевой, беспилотный флот США

© Sputnik / Мирослав Ротарь
В мире
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Тема:
Самое интересное за ночь (155)
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О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. В Португалии на острове Мадейра в ДТП с туристическим автобусом погибли, по последним данным, 29 человек, передает РИА Новости. Пострадали 27 человек. Погибшие - туристы из Германии.

По имеющейся информации, водитель автобуса и гид, оба португальцы, получили травмы. Информации об их состоянии пока нет. 

Водитель, предположительно, потерял управление, автобус съехал с дороги и упал на крышу дома. Местные СМИ отмечают, что в автобусе ехали от 51 до 55 человек.

ДТП в Кишиневе

Очередное ДТП в Кишинёве - примерно в десять часов вечера автомобиль Skoda сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. 

Мяч
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В результате 34-летний мужчина получил серьёзнейшие травмы и впал в кому, врачи борются за его жизнь.

О серьёзности столкновения можно судить по повреждениям автомобиля - примятый кузов, полностью разбитое лобовое стекло, сломанное зеркало.

Концерт Пугачевой

Свой юбилей Алла Пугачева отпраздновала грандиозным возвращением на сцену: 17 апреля в Кремлевском дворце состоялся ее концерт. В 2009 году певица объявила о завершении гастрольной деятельности.

К сегодняшнему дню клип Аллы Пугачевой "Айсберг", запрещенный в СССР, посмотрели более миллиона раз.
Ролик сняли в 1984 году в Сочи. После премьеры на Ленинградском телевидении его убрали из эфира — руководство страны посчитало позы певицы вульгарными.

Сайт интернет-аукциона eBay
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Видео опубликовали на ютьюб-канале Гостелерадиофонда 15 апреля, в честь 70-летия Примадонны.

США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией

Военно-морские силы США планируют к 2024 году значительно увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей с целью соревнования с Россией и Китаем, пишет РИА Новости.

В частности, отмечается, что США планируют потратить порядка 4 миллиардов долларов на закупку десяти крупных беспилотных надводных кораблей и девяти крупных роботизированных субмарин.

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Самое интересное за ночь (155)

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