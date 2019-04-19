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Машина скорой помощи в Испании, архивное фото

Пока вы спали: в Италии умерла сиделка из Молдовы, в Париже назвали причину пожара

© AFP 2019 / Jorge Guerrero
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КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. В Италии скончалась 55-летняя гражданка Молдовы, которая работала в качестве домработницы. Сиделку нашли мертвой в доме работодателей в Ломбардии. По предварительной информации у женщины была травма в области носа. 

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Точную причину смерти укажет экспертиза, но по предварительной версии женщина скончалась из-за болезни. Вероятно, она потеряла сознание и упала, ударившись лицом о предмет мебели. Соседи сообщили, что не слышали подозрительного шума и звуков борьбы. 

Гражданка Молдовы несколько месяцев ухаживала за пожилой женщиной. Правоохранители расследуют дело.

Доклад Мюллера стал хитом

Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге, сообщает РИА Новости. Отмечается, что цена бумажной версии составит 9,20 доллара.

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Газета New York Times пишет, что многие издатели стараются выпустить книгу как можно раньше. Так, издательство Skyhorse обещает своим читателям, что "ожидание уже закончилось".

Помимо него, книгу намерены опубликовать Washington Post и Simon&Schuster, которое обещает "эксклюзивный анализ" от лауреатов Пулитцеровской премии. Издательство Barnes&Noble предлагает бесплатно скачать электронную версию доклада, Melville House Books намерено опубликовать книгу без различных комментариев и анализа, а Times хочет выпустить 16-страничный экземпляр с заключениями и особо важными деталями.

В парижской полиции назвали вероятную причину пожара в Нотр-Даме

Вероятной причиной пожара в соборе Парижской Богоматери стало короткое замыкание, передает РИА Новости со ссылкой на сотрудника полиции.

Социальная сеть Вконтакте, архивное фото.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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По его словам, следователи предполагают, что возгорание было случайным, при этом допрашивают как сотрудников собора, так и специалистов, которые занимались его реставрацией.

При этом собеседник отказался комментировать другие версии возгорания.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.

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