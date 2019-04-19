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Дмитрий Песков, архивное фото

Песков: Украине надо строить с Россией доверительные отношения

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (40)
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Москва не услышала ни от одного из кандидатов в президенты Украины внятных объяснений о будущем отношений с РФ, это остается в серой зоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что будущему главе Украины не нужны никакие сделки с российским президентом Владимиром Путиным, Киеву надо выстраивать с Москвой добрые отношения, основанные на доверии, сообщает РИА Новости.

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"Никакие сделки с Путиными или с Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия и отношения сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах и русских, и украинцев, которые живут и в России, и на Украине", - сказал Песков.

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"Справедливости ради нужно заметить, что каких-то внятных разъяснений относительно перспектив минских договоренностей, относительно перспектив отношений с Москвой - стройной концепции этого всего ни один из кандидатов не высказывал", - считает Песков.

По словам пресс-секретаря президента, это пока остается "в серой зоне... это еще предстоит услышать и понять".

Он также отрицательно ответил на вопрос о том, рассматривают ли в Кремле лидера первого тура Владимира Зеленского как кандидата, с которым могут сложиться более хорошие российско-украинские отношения, чем с действующим президентом страны Петром Порошенко.

© Sputnik / Стрингер
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"Нет, неправильно. Об этом речь не шла", - подчеркнул Песков.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

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Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (40)

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Теги:
Выборы, Дмитрий Песков, Украина
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