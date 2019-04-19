Сильно разошлись во мнении, когда появиться на свет: близняшки-рекордсменки

Беспрецедентный случай для медицины в целом и для акушерства в частности произошел в Германии.

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. Жительница Кельна родила двух дочек с разницей в 97 дней, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

В ноябре прошлого года у беременной близнецами женщины случились преждевременные роды на сроке 26 недель. Новорожденная, появившаяся на свет в результате кесарева сечения, весила всего 907 граммов.

Однако в утробе матери оставалась ее сестра-близнец. Врачи приняли решение, что пациентка может продолжить вынашивание ребенка благодаря наличию второй плаценты.

В феврале женщина родила еще одну девочку. Таким образом, разница в возрасте между детьми составила 97 дней.

В Кишинев из Киева вертолетом доставлены новорожденные близнецы>>>

Представители медицинского учреждения считают, что установлен мировой рекорд: "Такое случается невероятно редко. По нашим данным, до этого максимальный интервал составлял 87 дней".

Отмечается, что сейчас обе девочки развиваются нормально.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK