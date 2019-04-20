Эксклюзив: швейцарский миллиардер назвал главное богатство Молдовы

Что объединяет Молдову и Швейцарию, как успеть побывать на всех полюсах Земли, и почему полиэтничность – это богатство любой современной страны. Об этом и не только читайте в материале Sputnik.

Дарья Лавреженкова

В Швейцарии, в городке Шебр, скоро появится памятник швейцарским эмигрантам, отправившимся в Бессарабию в XIX веке в поисках лучшей жизни и основавшим колонию Шабо.

Обозревателю Sputnik Молдова удалось пообщаться с Фредериком Паулсеном - путешественником, ученым и меценатом. Благодаря ему будет установлен монумент, который получил название "Обоз надежды".

Паулсен известен у себя в стране и за рубежом необычайными научными экспедициями на Северный полюс. Он является также почетным консулом Российской Федерации в Лозанне. В эксклюзивном интервью для Sputnik он рассказал, что связывает его с Молдовой, и почему полиэтничное общество – это богатство любого государства.

Бессарабия и сегодняшняя Молдова

- Г-н Паулсен, этим летом в кантоне Во, где вы живете, будет установлен памятник швейцарским эмигрантам, отправившимся в XIX веке в Бессарабию и основавшим там колонию Шабо. Расскажите, что это за проект?

- Многие забывают, что сотни лет назад Швейцария была очень бедной страной и люди покидали ее в поисках лучшей жизни. После того, как Российская Империя отвоевала Бессарабию у Османской империи, император Александр I пригласил людей из Западной Европы освоить пустующие земли. Среди колонистов были и швейцарцы. Швейцарско-французская община отправилась в долгое путешествие по Европе на обозах. Спустя три месяца эмигранты добрались до Бессарабии. Там они занимались сельским хозяйством и производством вина. Виноделие у них развивалось чрезвычайно успешно. Вина из колонии Шабо считались одними из лучших в Российский Империи.

И наш проект – это своеобразный символ дружбы двух стран.

- Исторически так сложилось, что в Молдове колоссальное этническое разнообразие. Как вы считаете, следует ли нам и далее двигаться в этом направлении?

- Я верю, что иметь корни в разных культурах и говорить на разных языках – это огромное богатство. Это ваш "конек". Многонациональность вас сближает как с Востоком, так и с Западом. В Евросоюзе, как в свое время и в СССР, естественным образом восприняли разнообразные этнические группы. Я думаю, что полиэтничность - стержень наших стран.

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Моя семья – это конгломерат представителей самых разных национальностей - немцев, швейцарцев, шведов, французов, и сам я живу в Швейцарии. Я не вижу никаких трудностей на своем пути к успеху только потому, что я мультинационален. Напротив, это то, о чем нужно действительно заботиться и беречь. Очень важно жить в государстве, которое принимает разные культуры, языки и дает возможность самовыражаться различным этническим общностям.

Дипломатия и меценатство

- Вы - почетный консул России в Швейцарии. Реализуете множество проектов, развивающих швейцарско-российские отношения. В местной прессе попадаются сообщения о том, что вы лоббируете интересы Москвы. Очень схожая ситуация наблюдается и в нашей стране. Но в Молдове – это понятно, мы на геополитическом изломе ЕАЭС - ЕС. А почему такое происходит в Швейцарии, как вы воспринимаете и объясняете ярлык "рука Москвы", который часто встречается в прессе?

- Я не могу сказать, что все швейцарские СМИ меня критикуют. Подобные атаки в прессе появляются со стороны лишь одного медиа-холдинга. Это только несколько газет. Они находятся под огромным экономическим давлением, так как статьи, которые они публикуют, – это постоянные перепечатки. И даже они сделаны плохо, так как редакции не имеют средств для проведения качественного журналистского расследования. Давление на газеты, которые не имеют средств к существованию и находятся на грани закрытия, ведет к плохой журналистике. Она без фактов и нюансов, с постоянными перепечатками одного и того же источника.

Среди определенных групп журналистов – большей частью левые силы, имеют крайне негативное отношение к РФ. Я полагаю, это во многом связано с тем, что они плохо информированы и не знают ни исторического контекста, ни особенностей отношений между Россией и Швейцарией. Со стороны этих журналистов, на мой взгляд, идет больше эмоциональная подача статей, нежели компетентное изложение фактов. В целом же я убежден, что население Швейцарии позитивно относится к России и к русским. Мы наблюдаем это постоянно. Исторически так сложилось, что именно благодаря России Швейцария была основана на Венском конгрессе 1814-1815 гг и существует в ее нынешних границах. Я думаю, многие швейцарцы помнят об этом.

Экстремальные экспедиции на Северный полюс

- Позвольте от вопросов политики перейти к теме путешествий. Г-н Паулсен, вам удалось побывать на всех полюсах Земли. Это был научный интерес, вызов себе как личности, или вы просто осуществили свою давнюю мечту?

- Я более 20 лет путешествую. Начав с острова Фер, Ирландии, Гренландии, я все дальше и дальше стал продвигаться на Север. Изначальные экспедиции были исключительно частными, но постепенно я начал контактировать с учеными-исследователями и приглашать их в свои плавания. Сегодня все наши экспедиции носят исключительно научный характер, и я в них участвую уже практически как гость.

- Благодаря вам на дно Женевского озера, которое до этого было мало изучено, погружался российский батискаф. Как швейцарская общественность отнеслась к такому экстраординарному двухстороннему проекту?

- Погружение осуществлялось также при поддержке Федеральной политехнической школы Лозанны (École polytechnique fédérale de Lausanne) и было частью большого исследовательского проекта. В частности, тогда же проходили лимнологические исследования озера Байкал и других озер планеты. Это был действительно обширный проект, который, на мой взгляд, швейцарская общественность оценила очень высоко.

- В одном из интервью вы сказали, что ездите в экспедиции с русскими учеными, так как они лучшие специалисты по исследованию Севера, и во время погружения на дно океана на Северном полюсе на глубине 4261 метр был установлен титановый флаг Российской Федерации. Насколько мне известно, риск для жизни тогда был очень высок?

- Самым рискованным был эпизод, когда мы совершили погружение на батискафе "Мир" на дно Северного Ледовитого океана. Когда поднимались на поверхность, радиосвязь c кораблем была утеряна. Представьте себе, что поверхность океана покрыта слоем льда в несколько метров, который простирается на сотни километров во всех направлениях. Нам нужно было отыскать маленькое отверстие во льдах, через которое мы погружались и сделать это без радиокоммуникаций. Это было довольно сложно.

Загадочные льды Гренландии

- Расскажите, пожалуйста, о предстоящей экспедиции в Гренландию. Каковы цели?

- Если вы проследите за экспедициями, которые проводятся сегодня на планете, то увидите, что все уже давно проделано. Нет ничего нового. Но есть несколько вещей, которые еще не реализованы человеком, – это путешествие вокруг Гренландии. Почему? Потому что ее северная часть покрыта таким толстым слоем льда, что кораблю там пройти практически невозможно. Единственный способ – это обратиться за помощью российских атомных ледоколов, способных пробить толщу льда.

© Sputnik / Моржовый клык и тайная экспедиция на Аляску

Мы невероятно рады сотрудничеству с Русским географическим обществом, которое поможет нам совершить экспедицию вокруг Гренландии. На борт корабля поднимутся 12 групп ученых, среди которых будут, разумеется, и русские специалисты, которые намерены исследовать воздух, воду, льды и грунт вокруг Гренландии. Экспедиция запланирована на начало августа со стартом из порта Рейкьявик, куда мы вернемся спустя два месяца.

- Выходит, что экспедиция носит и экологический характер? Считаете ли вы что ситуация с таянием льдом на планете критичная?

- Да, среди множества научных целей экспедиции есть и экологическая – мы будем исследовать состояние и состав атмосферы, воды, льдов и грунта. Но я не из тех людей, кто опасается климатических изменений. Экспедиции, которые я провожу на протяжении 20 лет, показали довольно четко, что ситуация на Северном полюсе меняется. Очевидно, что климатические преобразования происходят. Но так было на планете всегда. Существуют циклы ледников, периоды, когда они сходят. Это вполне нормальное явление, повторяющееся циклично каждые 30-40 тысяч лет.

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Но что происходит сейчас? Циклы ускоряются и процессы протекают гораздо быстрее, чем это было бы в естественной среде. Животным, птицам, растениям и нам – людям крайне тяжело адаптироваться к этим быстро меняющимся условиям. И это испытание как для нас, так и следующих поколений.

- Вы – известный меценат, поддерживающий множество проектов в области науки, культуры, образования и жертвующий на это 80% доходов от своего фармацевтического бизнеса. Это большая редкость среди миллиардеров. Это ваша осознанная щедрость или так вас воспитали в семье?

- Я был воспитан с ответственностью помогать другим. Большую часть моего времени и средств я посвящаю помощи людям и обществу. Я думаю, это вполне естественно. Если вы посмотрите – все религии говорят об одном и том же. Христианство, буддизм, индуизм, ислам – у всех один и тот же элемент – обязанность человека отдавать часть своего времени и доходов помощи людям.

Лозанна-Кишинев, апрель 2019.

Справка:

Фредерик Паулсен - миллиардер, ученый и дипломат, председатель Совета директоров фармацевтической компании Ferring Pharmaceuticals, кавалер ордена Почетного легиона Французской Республики, ордена Дружбы (Россия), ордена Даннеборг (Дания), ордена "За заслуги" I класса (Германия), ордена "Друк Гьялпо" короля Бутана, медали "Почетный полярник" (Россия), профессор Университета Христиана Альбрехта в Киле (Германия), профессор Университета в Данди (Шотландия), член попечительского совета МГИМО, почетный консул РФ в кантоне Во, Лозанна (Швейцария).

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