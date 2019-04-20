Пока вы спали: ДТП в Дрокии, освоение космоса, законопроект США

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. Мама с дочкой серьезно пострадали в ДТП в Дрокиевском районе.

Они переходили улицу в неположенном месте и их сбила машина. Об этом на своей странице в соцсетях написал Георгий Кавкалюк.

"Я считаю, что в данном случае, мать и несовершеннолетняя дочь были сбиты автомобилем из-за безответственности матери, которая поставила под угрозу свою жизнь и жизнь дочери", - прокомментировал инцидент заместитель начальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк.

К сожалению, довольно часто пешеходы не соблюдая правила дорожного движения попадают в такого рода инциденты, и водители чаще всего не успевают среагировать вовремя.

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Полицейский призвал родителей обучать детей правилам дорожного движения и самим их соблюдать, чтобы не подвергать опасности свою жизнь.

В Китае рассказали о планах совместного с Россией изучения Луны

Китай и Россия изучают возможности совместного исследования Луны в 2023 году при помощи российского аппарата "Луна-26" и китайского "Чанъэ-7", заявил РИА Новости заместитель директора центра исследований Луны и космоса Китайского национального космического управления Юй Гобинь.

"Российский орбитальный аппарат "Луна-26" будет вести наблюдения за естественным спутником Земли с орбиты. Время запуска "Луны-26" практически совпадает с планируемым запуском нашего космического зонда "Чанъэ-7", так что мы можем одновременно вести наблюдения и делиться полученными данными", - рассказал он.

Президент Молдовы направил поздравление по случаю праздника Песах

Передал искренние поздравления главному раввину Кишинева и Молдовы Йосефу-Ицхаку Абельскому и всей еврейской общине Республики Молдова по случаю священного праздника Песах, величайшего праздника евреев во всем мире.

Отмечаемый веками во всех уголках земли, где жили евреи, Песах помог им выжить и объединить усилия для возрождения Еврейского Дома на их исторической Родине.

Пожелал, чтобы Песах придал всем сил и принес процветание, способствовал гражданской, социокультурной и профессиональной интеграции, содействовал межконфессиональной, межэтнической терпимости, стабильности и миру как в Республике Молдова, так и во всем мире.

Хаг самеах!

В конгрессе США подготовили еще один законопроект против России и Трампа

Глава международного комитета палаты представителей конгресса США демократ Элиот Энгель готовится в ближайшее время внести законопроект, который предусматривает наказание виновных в "российском вмешательстве в американские выборы", а также расследование по проекту строительства Trump Tower в Москве.

Документ подготовлен на основании материалов спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера. В его итоговом докладе, который представили в четверг, утверждается, что российская разведка взломала в 2016 году компьютеры и переписку членов Демократической партии США и опубликовала похищенные документы, чтобы повлиять на выборы. Также Мюллер сообщил, что нашел связи между Россией и предвыборной кампанией Трампа, но доказательств недостаточно. В Москве обратили внимание на отсутствие доказательств российского вмешательства.

© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU Корь шагает по Европе - ученые назвали причины наступления инфекции

"В докладе представлена очень реальная картина широкомасштабной атаки России на американскую демократию. Я намерен представить закон, который накажет виновных и поможет предотвратить будущие попытки помешать нашим выборам", - говорится в заявлении конгрессмена.

По словам Энгеля, доклад Мюллера ясно показывает, что Трамп стремился строить бизнес с Россией, но пытался это скрыть, сообщает РИА Новости.

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