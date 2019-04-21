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Когда лучше всего заниматься фитнесом - мнение специалистов

© Sputnik / Валерий Левитин
В мире
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Опытным путем ученые выяснили оптимальное время для занятий физическими упражнениями.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Тренировки по вечерам могут оказаться эффективнее, чем в любое другое время суток. К такому выводу пришла группа ученых из научно-исследовательского Института имени Вейцмана (Израиль), пишет РИА Новости со ссылкой на портал Medical Xpress.

Лаборатория провела опыты на мышах — грызунов отправили на беговую дорожку. Как выяснилось, эффективность тренировок улучшалась "вечером" (к концу активного периода мыши).

В частности, у подопытных зафиксировали повышение уровня метаболита ZMP, связанного с выработкой энергии и сжиганием жира.

Veaceslav Manolache
© Sputnik / Osmatesco
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Ученые назвали это соединение "эндогенным аналогом" пептида AICAR, который спортсмены используют для повышения выносливости.

Тесты с людьми привели к аналогичным результатам. Отмечается, что вечерние тренировки, в отличие от утренних и дневных, проходят при пониженном потреблении кислорода, что делает упражнения эффективнее.

"Известно, что почти каждый аспект нашей физиологии и процесса обмена веществ регулируется циркадными ритмами. Это применимо не только к людям, но и ко всем светочувствительным организмам", — отметил один из авторов исследования, сотрудник отделения биомолекулярных наук Института Вейцмана Гэд Эшер.

Зарядка. Архивное фото
© Sputnik / Андрей Стенин
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Похожие опыты провели и ученые из Калифорнийского университета (Ирвайн). Они также поместили мышей на беговые дорожки, однако здесь исследователей интересовали связанные с нагрузками изменения в структуре мышечной ткани.

Выяснилось, что выработка белка HIF1A, регулирующего содержание кислорода в тканях и участвующего в энергетического обмене, также связана с циркадными ритмами. Впрочем, если применить результаты этой работы к людям, то можно заключить, что эффективнее всего заниматься спортом "поздним утром", когда у грызунов начиналась активная фаза дня, отмечает портал.

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