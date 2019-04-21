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Пока вы спали: жуткая находка в Яловенах, взрывы на Шри-Ланке, иск против Зеленского

© Sputnik / Miroslav Rotari
В мире
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. По меньше мере 20 человек погибли, 280 пострадали в результате взрывов в католических церквях и отелях столицы Шри-Ланки Коломбо и в других частях страны, сообщает РИА Новости. 

В общей сложности в церквях и отелях Шри-Ланки прогремели шесть взрывов - в трех церквях и трех отелях в столице Коломбо и других частях страны, в частности, в городе Негомбо.

Суд отклонил иск о снятии Зеленского с выборов

Киевский суд отказался обязать Центризбирком отменить регистрацию Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. Решение принято на заседании в воскресенье. 

© Sputnik / Стрингер
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Таким образом, инстанция отклонила иск адвоката и наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько. Он подал заявление об отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты всего за несколько часов до начала второго тура выборов. По мнению наблюдателя, Зеленский нарушил избирательное законодательство. В частности, как считает Хилько, объявление на странице кандидата в президенты в Facebook о билетах на дебаты – это "подкуп избирателей".

Суд признал, что призывы Зеленского приобретать билеты на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский", о которых говорилось в иске, не попадают под определение "подкуп избирателей". 

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
© Sputnik / Стрингер
Суд отклонил иск о снятии Зеленского с выборов - решение инстанции

Инстанция сочла, что призывы Зеленского регистрироваться для получения билетов на дебаты на стадионе не является предвыборной агитацией. При этом суд отметил, что полномочия наблюдателя, подавшего иск, ограничиваются только одним округом, согласно его регистрации в ЦИК.

Представитель Зеленского заявил, что решение суда об отказе в иске является обоснованным, и они его обжаловать не собираются.

Разведывательный корабль ВМС Британии вошел в Черное море

 Разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.

По данным мониторингового ресурса Marine Traffic, сейчас корабль движется в северном направлении.

HMS Echo предназначен для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок или десантных кораблей и может предоставлять информацию в режиме реального времени.

© Sputnik / Эва Мари Ускатеги
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Корабль оснащен тремя шестиствольными 7,62-миллиметровыми пулеметами M134 Minigun, двумя 20-миллиметровыми зенитными скорострельными пушками Oerlikon и четырьмя крупнокалиберными пулеметами.

В Яловенах нашли мертвого мужчину

50-летний мужчина из Хорешть района Яловень был найден мертвым в ванной своего дома, на полу, со связанными руками и ногами.

Глава Инспектората полиции Яловень Павел Дамаскин сказал, что мужчина вернулся в начале этой недели из-за рубежа, а об убийстве правоохранительные органы были проинформированы соседкой жертвы, которая присматривала за домом мужчины.

По словам Павла Дамаскина, на месте судмедэксперт определил у мужчины признаки насильственной смерти, травмы в области головы. Было установлено, что из дома жертвы не исчезли ценные вещи. Полиция не знает, были ли у жертвы деньги. Учитываются несколько версий, в том числе и грабеж.

Было возбуждено уголовное дело.

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Теги:
Выборы, Украина
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