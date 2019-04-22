Как наблюдать за первым весенним звездопадом - комментарий ученого

Каждый год в апреле можно увидеть весенний метеорный поток Лириды. В этом году пик звездопада приходится в ночь на 23 апреля.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Наблюдать за первым весенним звездопадом - метеорным потоком Лириды - можно будет в ночь с 22 на 23 апреля, сообщил РИА Новости начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.

Лириды – метеорный поток, который можно наблюдать каждый год в апреле. Свое название Лириды получили в честь созвездия Лиры, со стороны которого, как кажется, летят метеоры.

"Лириды в этом году можно наблюдать на протяжении нескольких дней, но пик звездопада приходится на ночь с 22 на 23 апреля, когда за час можно увидеть до 20 "падающих звезд". Это, конечно, не самый яркий звездопад в году, но по-настоящему зрелищный метеорный поток придется ждать до августа, когда в небе засверкают Персеиды", - сообщил ученый.

Он отметил, что при ясном небе наблюдать за Лиридами можно будет невооруженным взглядом.

"Выбирайтесь за город с раскладушкой или спальным мешком, ложитесь ногами на север и смотрите в том же направлении. Наберитесь терпения, и вы будете вознаграждены картиной первого весеннего звездопада", - сказал Лапин.

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