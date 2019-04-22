Обработано 80 % протоколов: Зеленский сохраняет лидерство

Результат Владимира Зеленского можно назвать прецедентом в истории Украины: еще ни один президент не получал такой кредит доверия со стороны своих граждан.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,09% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,57% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 80,78% протоколов, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Стрингер Выборы президента Украины: что ждет страну после победы Зеленского

По данным ЦИК, 2,32% бюллетеней признаны недействительными.

Этот результат можно назвать прецедентом в истории Украины: еще ни один президент не получал такой кредит доверия со стороны своих граждан.

Что будет на Украине дальше: заявления Порошенко и Зеленского, мнения экспертов>>>

Второй тур выборов прошел в воскресенье. В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK