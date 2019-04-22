Пока вы спали: подсчет голосов на Украине, задержания подозреваемых на Шри-Ланке

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. В Пулково задержали вылет самолёта в Молдову. Рейс Санкт-Петербург-Кишинёв авиакомпании Air Moldova должен был подняться в воздух ещё в воскресенье в 23:30, однако вылет был задержан.

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О причинах не сообщалось. Однако прибыл самолет в молдавскую столицу сегодня - в 5.33.

Первые заявления из штаба Зеленского

Лидирующий в президентской гонке на Украине Владимир Зеленский не будет слабым главой государства, заявил представитель его штаба Дмитрий Разумков.

"Слабого президента мы не увидим. Мы увидим президента, который действительно не имеет опыта, которым могут похвастаться многие наши политики: у него нет опыта в построении коррупционных схем, у него нет опыта в развитии политического "договорняка", - приводит слова Разумкова Украина.ру.

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Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем приняли участие действующий президент Петр Порошенко и Зеленский, который, по последним данным ЦИК, лидирует на выборах, набирая около 73%. ЦИК обработал более 80% протоколов. Порошенко уже признал свое поражение на выборах.

В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

Задержания на Шри-Ланке

Полиция Шри-Ланки задержала 24 человека в связи с несколькими взрывами, произошедшими на острове в воскресенье, передает РИА Новости на представителя полиции.

Ранее сообщалось о 13 задержанных.

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По словам представителя полиции, задержанные находятся под стражей в департаменте уголовных расследований.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо.

По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании. Около 500 человек пострадали.

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