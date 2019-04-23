Пока вы спали: бронепоезд Ким Чен Ына, трагедия в Дубоссарах, траур в Шри-Ланке

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Бронепоезд лидера Северной Кореи Ким Чен Ына прибудет в Владивосток в среду, график движения поездов несколько изменится в ближайшие дни.

© Sputnik / Евгения Новоженина Какой сегодня праздник: 23 апреля 2019 года

Ранее северокорейский чиновник Ким Чхан Сон, считающийся управляющим делами лидера КНДР Ким Чен Ына, осматривал железнодорожный вокзал Владивостока на предмет безопасности.

"Расписание может меняться в процессе движения бронепоезда на ветке Хасан - Уссурийск, а затем на участке Транссиба Уссурийск - Владивосток. И так же обратно", - сообщили корреспонденту РИА Новости в железнодорожном ведомстве.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин и Ким Чен Ын проведут встречу в России до конца месяца. По данным южнокорейского агентства Рёнхап, саммит, скорее всего, пройдет во Владивостоке.

ДТП со смертельным исходом

В Дубосарах минувшей ночью перевернулся автомобиль Audi, погиб мужчина. За рулем машины, как установили правоохранительные органы, находилась пьяная девушка. Она не справилась с управлением, наехала на бордюр. В результате, машину отробсило и она перевернулась. Сиедевший на переднем пассажирском сидении мужчина погиб. Он был владельцем этого транспортного средства. Девушке грозит до семи лет лишения свободы, но пока ее с тяжелыми травмами доставили в местную больницу.

В Шри-Ланке почтили память жертв пасхальных терактов

Жители Шри-Ланки почтили во вторник утром жертв произошедших в воскресенье взрывов тремя минутами молчания, сообщает местный новостной портал Ada Derana.

Акция памяти началась во вторник в 8.30 (6.10 мск).

В связи с национальным днем траура власти попросили жителей повесить возле домов белые флаги.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. 290 человек погибли, среди них много иностранцев. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники. В понедельник в столице прогремел новый взрыв церкви, в которой был взрыв в воскресенье.

Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим.

Быков пришел в себя

Идущий на поправку российский писатель Дмитрий Быков вышел на связь с сочувствующими через инстаграм. Литератор в привычной саркастической манере написал, что слухи о его плохом самочувствии "как обычно, сильно преувеличены" и выразил надежду "вернуться в строй как можно скорее".

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