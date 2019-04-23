Укушенный молдавский полицейский попал на страницы британских СМИ

Случай с пьяным водителем из Молдовы, укусившим сотрудника полиции, стал настолько популярным в Сети, что попал в публикации СМИ Великобритании.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Состояние сильного алкогольного опьянения приводит человека в абсолютно неадекватное состояние. Доказательством тому служит случай, произошедший в селе Бозиены Хынчештского района, когда водитель автомобиля, которого сотрудники Патрульной полиции попросили остановиться, вцепился зубами в палец сотрудника правоохранительных органов и долго его не отпускал.

Инцидент, произошедший в Молдове на минувшей неделе, в начале нынешней стал популярным на страницах британских СМИ. Так, интернет-издание Metro пишет об этом случае, как о настоящем шоке. Казус на молдавской трассе пользуется популярностью у британской аудитории.

© Photo: Captură Ecran: Metro Британское издание Metro о случае с молдавским водителем, укусившим полицейского за палец.

Напомним, что 17 апреля в Национальном инспекторате по патрулированию сообщили, что водителя атомобиля марки "ВАЗ" патрульные полицейские попросили остановиться на обочине, а нетрезвое состояние шофера было заметно с первого взгляда. Он отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови, после чего полицейские хотели отвезти его в инспекторат, сопроводив к своей машине, где и произошел инцидент.

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