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Заморозки

Пока вы спали: заморозки в Молдове, землетрясение в Тибете, заявление Мадуро

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Этой ночью в Молдове наблюдали заморозки. "Желтый код" в связи с заморозками на поверхности почвы объявили синоптики еще вчера. Предупреждение действовало по всей территории страны.

Завтрак.
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Столбики термометров опустились до -3. Однако повлияет ли это на урожай и цветение фруктовых деревьев, крестьяне скажут позже.

В конце недели температура воздуха повысится. Ночью термометры покажут до +12, днем прогнозируют до +25 градусов.

Число погибших на Шри-Ланке растет

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 359, сообщает РИА Новости. 

Ранее сообщалось о 321 погибшем и 520 пострадавших.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо.

Kim Jong Un
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Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которая, однако, не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.

Мадуро заявил о полном контроле над Венесуэлой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его правительство полностью контролирует страну.

"У нас есть полный контроль правительства, управления вооруженными боливарианскими силами, контроль над национальной территорией. Я, как конституционный президент, управляю национальными отношениями, международными связями, веду государственную повестку дня, выполняя все мои обязательства", - заявил он в эфире государственного телевидения.

Мадуро заверил, что его правительство будет продолжать править страной "с конституцией в руке, в мире, демократически, вместе с народом".

Местные выборы
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"И эта неудавшаяся попытка государственного переворота войдет в историю как комедия. Сначала история представляет собой трагедию, а затем повторяется как комедия. 11 апреля 2002 года у нас она произошла как трагедия здесь, в дворце Мирафлорес (попытка свержения Уго Чавеса – ред.), и сейчас с 23 января она повторяется как комедия", - сказал президент.

На Тибете произошло мощное землетрясение

В районе Тибета произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 113 км северо-западнее города Дибругарх на глубине 30 км. О возможных жертвах и пострадавших не сообщается.

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