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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве

Украина вышла из соглашения по сохранности секретных изобретений времен СССР

© Sputnik / Stringer
В мире
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Кабинет министров Украины на заседании в среду прекратил действие соглашения с рядом стран СНГ об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из соглашения о неразглашении секретной информации, связанной с советскими изобретениями, сообщает РИА Новости.

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Документ был подписан 4 июня 1999 года между Украиной, Россией, Белоруссией, Арменией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдовой, Таджикистаном и Узбекистаном.

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"Пункты от 4.1 (включая 4.9 - под этим номером пункт о разрыве соглашения был в повестке кабмина – ред.) до 4.27, от 5.1 до 5.18 принять", - заявил Гройсман на заседании правительства.

В соглашении стороны обязались "обеспечивать режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях,.. созданных в бывшем СССР". Также стороны обязались при рассекречивании секретных изобретений руководствоваться правилами, прописанными в данном соглашении.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил кабмину начать процедуру официального выхода из учредительных органов СНГ. Он также заявил, что Киев "внимательно посмотрит" все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдет из тех, в которых найдет "хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам".

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В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.

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Теги:
СССР, Украина
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