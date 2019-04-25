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Пока вы спали: переговоры Путина и Ким Чен Ына, транзит нефти, странная находка

© Sputnik / Валерий Мельников
В мире
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына проходят во Владивостоке, главы начали свою первую встречу с общения "один на один".
После беседы тет-а-тет переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций двух стран, сообщает РИА Новости.

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Путин и Ким Чен Ын встречаются впервые. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что лидеры в ходе этих переговоров обсудят развитие двусторонних отношений, денуклеаризацию Корейского полуострова, проблемы регионального сотрудничества.

В центре внимания, как ожидается, будет тема политико-дипломатического решения ядерной проблемы. Как отмечал ранее в беседе с журналистами помощник президент РФ Юрий Ушаков, ситуация на Корейском полуострове в последнее время несколько стабилизировалась, что стало возможным во многом благодаря инициативе Пхеньяна об отказе от ракетно-ядерных испытаний и закрытии ядерного полигона. Россия со своей стороны намерена содействовать поддержанию стабильности, заверил помощник российского лидера. Сам Путин в октябре прошлого года на заседании клуба "Валдай" упоминал, что РФ могла бы сыграть определенную роль в плане международных гарантий безопасности для КНДР.

© Sputnik / Валерий Мельников
Президент РФ В. Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Россия предупредила о готовящихся провокациях "Белых касок" в Сирии

Организация "Белые каски" готовит провокацию в Сирии, заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постпреда России при организации Владимир Сафронков.

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"Псевдогуманитарщина" из "Белых касок" продолжает готовить очередные провокации с целью обвинение законных властей в применении отравляющих веществ", — сказал дипломат, которого цитирует РИА Новости. 

"Белые каски" получили широкую известность и поддержку на Западе. Организация декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий.

Польша остановила транзит российской нефти

Оператор польского участка магистрального нефтепровода "Дружба" PERN прекратил прокачку нефти из России из-за ее неудовлетворительного качества. В связи с этим он обратился к российской "Транснефти" с просьбой предпринять меры для скорейшего возобновления транзита незагрязненной нефти, следует из письма PERN.

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"Одновременно обращаемся с просьбой предпринять противодействующие этому (риску промышленной аварии - ред.) меры с целью скорейшего возобновления", - говорится в письме польской компании, копия которого направлена оператору белорусского участка "Дружбы" и размещена на его сайте.

Подчеркивается, что "продолжение поставок нефти с содержанием органических хлоридов выше лимита" "рождает риск серьезной промышленной аварии". В письме говорится, что "ни один из НПЗ, находящихся на нефтепроводе "Дружба", не может принимать на свои установки и перерабатывать нефть с такими показателями, с каким она в настоящее время поставляется в пункт приемки поставок в Адамово". Отмечается, что от всех клиентов польской компании получен приказ прекратить отбор нефти с повышенными показателями содержания хлоридов.

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Специалисты нашли на прилавках молдавских магазинов опасный товар

Специалисты НЦЗПП обнаружили опасные светильники в форме божьей коровки и яблока. 

Благодаря своей форме, предмет может привлечь внимание ребёнка, его легко перепутать с игрушкой. Специалисты Национального центра по защите прав потребителей (НЦЗПП) считают, что светильник может представлять настоящую опасность.

При вынимании вилки из розетки можно получить удар током.

Praf
CC BY 2.0 / Lane Pearman / The Suck Zone
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Этот товар не соответствует требованиям Директивы по низковольтному оборудованию и европейским стандартам. В связи с этим сотрудники Национального центра по защите прав потребителей настоятельно рекомендуют не приобретать данный товар.

Напомним, что 23 апреля специалисты обнародовали список игрушек, которые серьёзно могут навредить здоровью ребёнка и привести к проблемам с репродуктивной системой. Среди них – пупсики, куклы-мальчики и куклы-девочки. Эксперты назвали их опасными химическими объектами, хотя снаружи они выглядят безобидно и привлекают внимание детей.

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