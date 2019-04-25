Пока вы спали: переговоры Путина и Ким Чен Ына, транзит нефти, странная находка

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына проходят во Владивостоке, главы начали свою первую встречу с общения "один на один".

После беседы тет-а-тет переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций двух стран, сообщает РИА Новости.

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Путин и Ким Чен Ын встречаются впервые. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что лидеры в ходе этих переговоров обсудят развитие двусторонних отношений, денуклеаризацию Корейского полуострова, проблемы регионального сотрудничества.

В центре внимания, как ожидается, будет тема политико-дипломатического решения ядерной проблемы. Как отмечал ранее в беседе с журналистами помощник президент РФ Юрий Ушаков, ситуация на Корейском полуострове в последнее время несколько стабилизировалась, что стало возможным во многом благодаря инициативе Пхеньяна об отказе от ракетно-ядерных испытаний и закрытии ядерного полигона. Россия со своей стороны намерена содействовать поддержанию стабильности, заверил помощник российского лидера. Сам Путин в октябре прошлого года на заседании клуба "Валдай" упоминал, что РФ могла бы сыграть определенную роль в плане международных гарантий безопасности для КНДР.

© Sputnik / Валерий Мельников Президент РФ В. Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Россия предупредила о готовящихся провокациях "Белых касок" в Сирии

Организация "Белые каски" готовит провокацию в Сирии, заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постпреда России при организации Владимир Сафронков.

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"Псевдогуманитарщина" из "Белых касок" продолжает готовить очередные провокации с целью обвинение законных властей в применении отравляющих веществ", — сказал дипломат, которого цитирует РИА Новости.

"Белые каски" получили широкую известность и поддержку на Западе. Организация декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий.

Польша остановила транзит российской нефти

Оператор польского участка магистрального нефтепровода "Дружба" PERN прекратил прокачку нефти из России из-за ее неудовлетворительного качества. В связи с этим он обратился к российской "Транснефти" с просьбой предпринять меры для скорейшего возобновления транзита незагрязненной нефти, следует из письма PERN.

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"Одновременно обращаемся с просьбой предпринять противодействующие этому (риску промышленной аварии - ред.) меры с целью скорейшего возобновления", - говорится в письме польской компании, копия которого направлена оператору белорусского участка "Дружбы" и размещена на его сайте.

Подчеркивается, что "продолжение поставок нефти с содержанием органических хлоридов выше лимита" "рождает риск серьезной промышленной аварии". В письме говорится, что "ни один из НПЗ, находящихся на нефтепроводе "Дружба", не может принимать на свои установки и перерабатывать нефть с такими показателями, с каким она в настоящее время поставляется в пункт приемки поставок в Адамово". Отмечается, что от всех клиентов польской компании получен приказ прекратить отбор нефти с повышенными показателями содержания хлоридов.

Специалисты нашли на прилавках молдавских магазинов опасный товар

Специалисты НЦЗПП обнаружили опасные светильники в форме божьей коровки и яблока.

Благодаря своей форме, предмет может привлечь внимание ребёнка, его легко перепутать с игрушкой. Специалисты Национального центра по защите прав потребителей (НЦЗПП) считают, что светильник может представлять настоящую опасность.

При вынимании вилки из розетки можно получить удар током.

Этот товар не соответствует требованиям Директивы по низковольтному оборудованию и европейским стандартам. В связи с этим сотрудники Национального центра по защите прав потребителей настоятельно рекомендуют не приобретать данный товар.

Напомним, что 23 апреля специалисты обнародовали список игрушек, которые серьёзно могут навредить здоровью ребёнка и привести к проблемам с репродуктивной системой. Среди них – пупсики, куклы-мальчики и куклы-девочки. Эксперты назвали их опасными химическими объектами, хотя снаружи они выглядят безобидно и привлекают внимание детей.

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