Во Владивостоке начались российско-корейские переговоры в расширенном составе

Российско-корейские переговоры в расширенном формате с участием лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына начались во Владивостоке.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. До этого Владимир Путин и Ким Чен Ын в течение почти двух часов беседовали тет-а-тет.

Подписания двусторонних документов или совместного заявления лидеров по итогам переговоров не запланировано.

© Ruptly Появилось первое видео встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына

С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, вице-премьер Юрий Трутнев, глава МИД Сергей Лавров, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, сопредседатель межправкомиссии России и КНДР, глава Минвостокразвития Александр Козлов, глава РЖД Олег Белозеров, замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский, посол России в КНДР Александр Мацегора.

Корейская делегация представлена министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и первым замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Отвечая на вопросы журналистов в преддверии встречи российского и северокорейского лидеров, Ушаков отметил, что делегация Северной Кореи будет не очень многочисленна, если говорить не о сопровождающих лицах, а именно о тех, кто будет участвовать в переговорах.

© Sputnik / Валерий Мельников Президент РФ В. Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Путин и Ким Чен Ын встречаются впервые, саммит проходит на площадке Дальневосточного федерального университета, который расположен на острове Русский во Владивостоке. Помимо того, что это первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году, это ещё и первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле нынешнего года.

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