Пока вы спали: инцидент в аэропорту Кишинева, визит Ким Чен Ына в Россию

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Судно, принадлежащее авиакомпании BlueBird Airways, незаконно вошло в воздушное пространство Республики Молдова и приземлилось в аэропорту Кишинева в четверг. Известно, что борт вылетел из Бухареста. Орган гражданской авиации обратился в правоохранительные структуры.
Как сообщил Sputnik глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь, на борту авиасудна кроме экипажа находилось и несколько пассажиров. Сотрудники правоохранительных структур вместе с представителями Органа гражданской авиации проводят расследование.
По информации ряда местных СМИ, на борту находился экипаж, состоящий из двух пилотов ирландского происхождения, а также три пассажира — два грека и один американец.
Сообщается, что они вылетели из Бухареста на тест-драйв. Дело в том, что американский бизнесмен планировал приобрести данный самолет. И потенциальный покупатель и продавец находились на борту этого авиасудна.
Начал действовать упрощенный порядок пересечения границы Приднестровья
В пасхальные и майские праздники до 7 мая действует упрощённый порядок пересечения границы.
Документы граждан Приднестровья, Республики Молдова, Украины и Российской Федерации будут проверять исключительно на предмет действительности их принадлежности лицу, пересекающему границу. Также упрощён порядок проверки транспортных средств.
Ким Чен Ын возложил венок к мемориалу во Владивостоке
Лидер КНДР Ким Чен Ын возложил венок к подводной лодке С-56 мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке, сообщает РИА Новости.
На венке - красные ленты с надписями: "Героическим воинам, отдавшим жизни в борьбе за Родину" и "Ким Чен Ын". У мемориала был выстроен почетный караул Росгвардии.
Перед приездом Ким Чен Ына к мемориалу с одного из кораблей дали залп. Военный оркестр проиграл гимн России, а в завершение исполнил мелодию народной корейской песни "Ариран".
Ким Чен Ын поправил ленточки на венке и некоторое время постоял около мемориала, почтив память воинов.
После него красные гвоздики возложили российские дипломаты - заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, посол в Пхеньяне Александр Мацегора, посол по особым поручениям МИД Олег Бурмистров, а также члены корейской делегации.
Утром в пятницу во время дождя возложение было отменено, но состоялось на два часа позже запланированного времени - в полдень, когда погода улучшилась.
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Шенгенское соглашение необходимо пересмотреть и, возможно, исключить из него ряд стран, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе большой пресс-конференции.
"Народ держится еще и за счет своих границ. Я очень верю в открытый патриотизм, во Францию, которая воссияет на международной арене. Но, чтобы быть открытыми, нужно иметь границы. Чтобы принимать, нужен дом. То есть нужны границы, нужны правила", - заявил Эммануэль Макрон, которого цитирует РИА Новости.
Он добавил, что "сегодня не все получается так, как должно", а Шенгенское соглашение больше не работает.
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