Ким Чен Ын завершил визит в Россию, но обещал вернуться

Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил свой первый визит в Россию и отбыл на родину.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию, ему понравился Владивосток, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко после встречи с северокорейским руководителем.

"Он пообещал вернуться, ему понравился город (Владивосток), понравился край (Приморский), и мы постарались сделать все", - сказал Кожемяко, которого цитирует РИА Новости.

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По его словам, Ким Чен Ын не посмотрел все объекты, которые хотел посетить, поэтому, как полагает Кожемяко, ему будет что показать во Владивостоке.

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Ким Чен Ын совершил визит в Россию и отбыл в пятницу на родину.

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