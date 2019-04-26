Ким Чен Ын завершил визит в Россию, но обещал вернуться

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию, ему понравился Владивосток, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко после встречи с северокорейским руководителем.
"Он пообещал вернуться, ему понравился город (Владивосток), понравился край (Приморский), и мы постарались сделать все", - сказал Кожемяко, которого цитирует РИА Новости.
По его словам, Ким Чен Ын не посмотрел все объекты, которые хотел посетить, поэтому, как полагает Кожемяко, ему будет что показать во Владивостоке.
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Ким Чен Ын совершил визит в Россию и отбыл в пятницу на родину.
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