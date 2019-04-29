Настоящая русская красавица, на которой решил жениться Джонни Депп - фото

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. У знаменитого актера Джонни Деппа - новый роман. Он встречается с русской 20-летней танцовщицей Полиной Глен и, по слухам, планирует жениться, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на Daily Mail.
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СМИ подловили парочку в одном из роскошных пентхаусов Лос-Анджелеса на вечеринке, где он целовал свою возлюбленную. Кстати, она всего на год старше его дочери.
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Сейчас Полина живет в особняке Джонни Деппа, однако они тщательно это скрывают, заставляя всех гостей, которые подписывать бумаги о неразглашении информации.
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Сама Полина переехала в Лос-Анджелес два года назад. Родилась она в Санкт-Петербурге, где у нее есть своя школа танцев.
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Кстати, вместе с Деппом ее уже видели много раз в России, но никому из журналистов не удалось узнать подробностей.
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Напомним, прошлый брак Джонни Деппа закончился не очень хорошо: его бывшая супруга Эмбер Херд заявила, что неоднократно становилась жертвой домашнего насилия. В Сеть попадали также снимки, на которых девушка была в синяках и побоях.
Депп и Херд познакомились в 2011 году на съемках фильма "Ромовый дневник". Помолвка состоялась в декабре 2013 года. В феврале 2015 года они официально оформили свои отношения, регистрация брака прошла в их доме в Лос-Анджелесе.
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