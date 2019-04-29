Пока все спали: въезд в Молдову, победа социалистов, ситуация на Шри-Ланке

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Согласно сообщению пресс-службы Пограничной полиции Молдовы, за последние сутки государственные рубежи страны пересекли более 29 тысяч человек, подавляющее большинство из которых - граждане Республики Молдова.

Таким образом, по числу возвращающихся на родину наших сограждан был побит своеобразный рекорд, ведь в минувшем году в Молдову въехали на праздники на 6,2% меньше людей, чем в аналогичный период 2019-го.

Наиболее загруженным пограничным пунктом пропуска оказались Леушены - через этот КПП на родину вернулись 9,8 тысячи граждан Молдовы. За ним следует Международный аэропорт Кишинева - 9,1 тысячи наших соотечественников вернулись домой через "воздушные ворота" республики. Третью позицию занимает пограничный КПП Скулень, через который домой приехали 5 тысяч наших сограждан.

Победа социалистов в Испании

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) во главе с Педро Санчесом выиграла досрочные парламентские выборы в стране и попытается сформировать правительство.

По итогам обработки 99,9% бюллетеней социалисты получают 123 мандата из 350 в конгрессе депутатов. Это успех для ИСРП: в предыдущем составе парламента у нее было лишь 85 мест.

На втором месте - правая Народная партия с 66 местами. Третья - центристская партия "Граждане" (57 мандатов).

Левая коалиция Unidas Podemos смогла получить 42 места в нижней палате. Впервые в конгресс депутатов прошла крайне правая партия VOX, у которой будет 24 депутата.

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Остальные места распределены между националистическими партиями, представляющие различные автономные сообщества. "Левые республиканцы Каталонии" получили на выборах 15 мандатов, правая "Вместе за Каталонию" - семь. Эти партии выступают за независимость автономного сообщества от Испании.

Комендантского часа не будет

Власти Шри-Ланки отменили комендантский час, введенный в пятницу в городе Калмунай и его пригородах на востоке острова после трех новых взрывов, сообщают СМИ Испании.

По словам представителя полиции, комендантский час прекратил действовать в 8 утра в понедельник 29 апреля (5.30 утра по Кишиневу).

Ранее в католическое пасхальное воскресенье, 21 апреля, по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек.

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Как заявил в пятницу президент страны Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов экстремистских организаций. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.

В пятницу в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай прогремели три новых взрыва. После этого полиция ввела комендантский час на востоке острова. Власти острова задержали 20 подозреваемых. Сообщалось также, что сотрудники полиции и военнослужащие национальной армии Шри-Ланки попали под обстрел в ходе совместного рейда по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников.

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