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Пока все спали: трагедия в Бельцах, протесты в Гондурасе, смерть режиссера

© Sputnik / Miroslav Rotari
В мире
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Бельцах. Ее обнаружили проходившие мимо люди, которые и вызвали полицию.

Инцидент произошел в понедельник вечером. Ребенка в тяжелейшем состоянии доставили в больницу и поместили в отделение реанимации. По словам врачей, ее состояние тяжелое, но стабильное. 

Авария. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как пишут СМИ, ссылаясь на данные полиции, родители ребенка были нетрезвы и спали в тот момент, когда случилась трагедия.

Соседи при этом утверждают, что это примерная семья.

Авария в Кишиневе

То, что в молдавской столице значительно сократилось количество транспорта в период пасхальных праздников, не снизило риски возникновения ДТП.

В четверг вечером на перекрестке улиц Бэнулеску-Бодони и Когэлничану попал в аварию мотоциклист. По словам очевидцев, он проехал на красный свет.

Мотоциклист попал в аварию в Кишиневе
© Photo: Facebook / ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам / Станислав Никольский
Мотоциклист попал в аварию в Кишиневе

В результате ДТП в больницу доставили двух человек – мотоциклиста и девушку.

Император Японии Акихито отрекается от престола

Император Японии Акихито завершил во вторник ритуалы, связанные с намеченным на вечер отречением от престола, видеозапись показана в эфире телеканала "Асахи".

Облаченный в коричневое одеяние, которое может носить только монарх, и в черный шелковый головной убор, Акихито медленно вошел в расположенное на территории императорского двора святилище в честь богини Аматэрасу, которая считается прародительницей императорской династии в Японии. Там император зачитал на древнем японском языке "извещение" об уходе на покой. 

Акихито - 125-й император Японии
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Впервые за 200 лет император Японии получил право отречься от престола

Серия ритуалов, связанных с отречением от престола Акихито, проходила с 12 марта. За это время император информировал божества японского пантеона и души его предков о сложении с себя обязанностей монарха и передаче их по наследству принцу Нарухито.

Уходящий император также посетил и другие святилища в Японии, в том числе главный храм богини Аматэрасу и мавзолей его отца, императора Хирохито (Сёва) в Токио.

Вечером состоится официальная церемония отречения Акихито от престола, а 1 мая начнется новая эпоха правления Нарухито, которая получила название Рэйва.

В августе 2016 года император Акихито в специальном обращении к народу дал понять, что из-за преклонного возраста ему становится все труднее выполнять обязанности, он хотел бы передать трон наследнику и удалиться от дел. В июне 2017 года парламент принял "особый закон", который предусмотрел прижизненную передачу Хризантемового трона от Акихито своему наследнику.

Протесты в Гондурасе

о меньшей мере пять человек пострадали в результате массовых протестов против реформы образования и здравоохранения в столице Гондураса Тегусигальпе, сообщило издание Heraldo. 

Гондурас
© AFP 2019 / ORLANDO SIERRA
В Гондурасе начались беспорядки, сообщается о жертвах

Сообщается, что протестующие подожгли несколько зданий, повреждения получили как минимум три строения, относящиеся к объектам культурного наследия.

По данным издания Prensa, полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки против манифестантов. Пять человек попали в больницу, среди них женщина 50 лет и мужчина, у которого, предположительно, огнестрельное ранение, сообщает Heraldo.

Скандал с концертами Светланы Лободы

Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы, отреагировала на информацию о том, что немецкое концертное агентство подало иск на певицу.

"Ждем иск!! Интересно на него посмотреть", - написала Крапивина в комментарии под своим постом в Instagram. 

Певица Алла Пугачёва
© Sputnik / Yekaterina Chesnokova
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В самом посте продюсер Лободы привела цитату из рассказа Редьярда Киплинга "Маугли", посвященную языку народу джунглей.

"Нет на свете языка более ядовитого и колкого, чем тот, каким говорит Народ Джунглей, желая оскорбить и высказать презрение. Подумав немного, вы и сами поймете, отчего это так", - процитировала Крапивина Киплинга, не уточнив, имеет ли это какое-либо отношение к иску, поданному к певице.

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Публикация от Natella Krapivina (@natellakrapivina)

Ранее руководитель немецкого концертного агентства Berin Iglesias Art Максим Берин сообщил РИА Новости, что организация подала в суд на Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов в ходе турне звезды. Организаторы недовольны тем, что певица, по их словам, нарушала график, из-за чего они переплатили за аренду концертных площадок и автомобилей. 

Представитель Лободы Дарья Бурлакова заявила, что "не в курсе ситуации", и отказалась от дальнейших комментариев.

Умер режиссер фильма "Двойной форсаж"

Американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Джон Синглтон скончался в США на 52-м году жизни, сообщает издание TMZ со ссылкой на семью режиссера. 

Преступление
CC0 / Pixabay / un-perfekt
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Сообщается, что 12 дней назад Синглтон перенес инсульт и находился в коме в отделении интенсивной терапии больницы в Лос-Анджелесе. По словам его родственников, Синглтон ушел из жизни "мирно, в окружении своей семьи и друзей".

Джон Синглтон известен такими фильмами как "Ребята с улицы", "Двойной форсаж", "Кровь за кровь", сериалами "Американская история преступлений", "Империя" и другими. Синглтон является самым молодым в истории кинематографа номинантом на премию "Оскар" в категории "Лучшая режиссура". Он также был номинирован на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.

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