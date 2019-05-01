Каждый празднует, как хочет: что отмечают 1 мая в разных странах

Ранее праздник 1 Мая был связан с демонстрациями и солидарностью рабочих, теперь же он больше связан с наступлением весны и мирными шествиями

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Изначально первомайская дата считалась Днем международной солидарности трудящихся, но со временем его переименовали в Праздник весны и труда.

Начиналось все 131 год назад, когда американские рабочие организовали забастовку и вышли на улицы с требованием о 8-часовом рабочем дне.

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Тогда мероприятие закончилось столкновением с полицией, арестом сотен людей и даже смертной казнью организаторов забастовки. В память о тех печальных событиях в июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала объявил 1 мая Днем солидарности рабочих, а также предложил отмечать его демонстрациями по всему миру.

Цветы и гулянья

Продолжительное время этот день был своеобразным символом революции и имел явный политический "окрас", отмечали праздник чаще всего проведением митингов и масштабными уличными демонстрациями. С течением времени политические акценты изменились, и 1 мая стали отмечать как Праздник весны и труда.

На сегодняшний день его празднуют более чем в 140 странах мира, однако не везде этот день становится для трудящихся выходным. Справедливости ради, стоит отметить, что в некоторых странах не иссякла традиция проведения в этот день митингов, но все же в большинстве случаев вместо "маевок" этот день наполняется народными гуляньями, ярмарками, концертами, мирными шествиями и другими радостными для жителей мероприятиями.

В каждой стране свои традиции

Например, финны 1 мая проводят весенний студенческий карнавал "Vappu". Гулянья в финской столице начинаются уже 30 апреля – сразу после того, как вечером на Рыночной площади Хельсинки абитуриенты надевают на статую нимфы Хавис Аманда белую фуражку — головной убор абитуриента.

В Швеции в этот день отмечают Праздник весны и весеннего сева. Люди выходят в парки, леса, во дворы своих домов, чтобы спеть песни, разжечь костры, поводить хороводы и непременно сплести венки и запустить фейерверки.

Во многих странах праздник связан с цветами

Во Франции 1 мая отмечают день ландышей, потому в этот день французы обязательно дарят друг другу букетики из этих цветов, так как согласно традиции, именно они приносят счастье и удачу.

Первого мая в Испании отмечают так называемый Зеленый Сантьяго — праздник цветов и влюбленных. В этот день молодые люди одаривают своих любимых цветами, чаще всего розами или гвоздиками.

В Сицилии в первые дни мая принято собирать ромашки — жители итальянского острова считают, что этот цветок способен принести в дом счастье, благополучие и гармонию.

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В Нидерландах же в это время традиционно проводится Фестиваль тюльпанов.

От партийных митингов до цветочных гирлянд

А вот современной Германии, как выясняется, не до цветов. Здесь на Первомай различные партии и общественные движения выходят на улицу с митингами и протестами, которые нередко заканчиваются драками и массовыми беспорядками.

В Англии в этот день дети ходят по домам и продают цветы, а, заработав деньги, бросают их в "колодец желаний" или же отдают на благотворительность.

На Гавайях 1 мая – праздник цветочных гирлянд Леи, которые сплетаются жителями в невероятных количествах. Также в этот день гавайцы танцуют, поют песни и играют на гитарах.