09:26 01 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.19
  • UAH0.67
Поиск
Срочно:

Пока вы спали: новая эра в Японии, запрет полетов над Венесуэлой, ЧП в Мексике

© AFP 2019 / Toru Hanai
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (161)
145 0 0

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. В Японии с 1 мая началась эра "Рейва", в связи со сменой императора. На престол в среду взошел сын Акихито, принц Нарухито. Правительство Японии объявило, что закончилась эра Хэйсэй и началось новое правление Рэйва, что означает "красота и гармония".

Император Японии Акихито и императрица Мичико во время церемонии отречения в Императорском дворце в Токио. 30 апреля 2019
© REUTERS / Japan Pool
Император Японии Акихито отрекся от престола

Во вторник, 30 апреля, состоялась церемония, в ходе которой император Акихито ушел с престола. Новый император Японии Нарухито в своем первом обращении к народу поклялся всегда быть вместе с ним и служить его символом.  Руководители стран шлют Нарухито телеграммы с поздравлениями.

Мероприятия, связанные со сменой монархов, завершатся в Японии 22 октября торжественной церемонией возведения Нарухито на Хризантемовый трон императоров Японии. Среди гостей ожидаются не только японские официальные лица, но и главы иностранных государств. Одним из них будет президент США Дональд Трамп. Он же в конце мая посетит Японию.

США запретили своим самолетам лететь над Венесуэлой

В Венесуэле во вторник снова было неспокойно. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом, и его сторонники собрались в Каракасе на автотрассе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного главы государства Николаса Мадуро.

Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что командующие всех регионов и зон интегральной обороны объявили о своей полной верности народу, конституции и родине. По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино, вооруженные силы страны полностью остаются на стороне "конституции и легитимных властей".

Мадуро поблагодарил венесуэльцев, которые после попытки госпереворота пришли к дворцу Мирафлорес в Каракасе поддержать и защитить его.

© Sputnik / Эва Мари Ускатеги
США начали "давать урок России в Венесуэле": чем он грозит

"В этих условиях я должен поблагодарить народ Венесуэлы, потому что народ Венесуэлы услышал мой призыв, когда я говорил, что, если однажды появятся сложные обстоятельства и если группа людей захочет совершить госпереворот или захочет сделать что-то в отношении меня, имей железные нервы и выходи на улицы, народ Венесуэлы. Я это сказал, и они это сделали. Сегодня пришли тысячи людей ко дворцу Мирафлорес", - сказал Мадуро.

А недавно стало известно, что управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой из-за "политической нестабильности и напряженности" и дало им указание покинуть Венесуэлу в течение 48 часов. 

"Все полеты на территории и в воздушном пространстве Венесуэлы на высоте ниже 26 тысяч футов (около 8 тысяч метров - ред.) ... запрещены до особых указаний в связи с возросшей политической нестабильностью и напряженностью в Венесуэле и связанным с этим непреднамеренным риском для полетов", - сообщается в документе.

Также сообщается, что "лица ... находящиеся на территории и в воздушном пространстве Венесуэлы ... могут покинуть территорию и воздушное пространство Венесуэлы наиболее оперативным путем в течение 48 часов с момента, когда это предупреждение опубликовано, если пилот определит, что полет может быть осуществлен безопасно". Отмечается, что предупреждение относится ко всем авиаперевозчикам, зарегистрированным в США.

Массовое отравление детей в Мексике

Около 200 детей в мексиканском штате Герреро отравились некачественной едой во время праздника Дня ребенка, сообщил губернатор штата Эктор Астудийо.

По данным местных СМИ, учащиеся начальной школы селения Мешкальсинго почувствовали себя плохо после традиционного супа "посоле". 108 человек, в основном детей, были доставлены в больницы, их состояние стабильное, сообщил губернатор.

Помощь пострадавшим оказывают врачи, в том числе представители Красного креста, а также спасатели и представители службы гражданской обороны.

Смотреть еще видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

Тема:
Самое интересное за ночь (161)
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Настоящая водная сказка: в Петергофе начали работать фонтаны - фото
Красота из грязи - художница создает шедевры с помощью земли
Красота из грязи: художница создает шедевры - завораживающее видео
Пасха
Пасха 2019: суть, традиции и приметы праздника

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться