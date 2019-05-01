Пока вы спали: новая эра в Японии, запрет полетов над Венесуэлой, ЧП в Мексике

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. В Японии с 1 мая началась эра "Рейва", в связи со сменой императора. На престол в среду взошел сын Акихито, принц Нарухито. Правительство Японии объявило, что закончилась эра Хэйсэй и началось новое правление Рэйва, что означает "красота и гармония".

© REUTERS / Japan Pool Император Японии Акихито отрекся от престола

Во вторник, 30 апреля, состоялась церемония, в ходе которой император Акихито ушел с престола. Новый император Японии Нарухито в своем первом обращении к народу поклялся всегда быть вместе с ним и служить его символом. Руководители стран шлют Нарухито телеграммы с поздравлениями.

Мероприятия, связанные со сменой монархов, завершатся в Японии 22 октября торжественной церемонией возведения Нарухито на Хризантемовый трон императоров Японии. Среди гостей ожидаются не только японские официальные лица, но и главы иностранных государств. Одним из них будет президент США Дональд Трамп. Он же в конце мая посетит Японию.

США запретили своим самолетам лететь над Венесуэлой

В Венесуэле во вторник снова было неспокойно. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом, и его сторонники собрались в Каракасе на автотрассе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного главы государства Николаса Мадуро.

Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что командующие всех регионов и зон интегральной обороны объявили о своей полной верности народу, конституции и родине. По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино, вооруженные силы страны полностью остаются на стороне "конституции и легитимных властей".

Мадуро поблагодарил венесуэльцев, которые после попытки госпереворота пришли к дворцу Мирафлорес в Каракасе поддержать и защитить его.

© Sputnik / Эва Мари Ускатеги США начали "давать урок России в Венесуэле": чем он грозит

"В этих условиях я должен поблагодарить народ Венесуэлы, потому что народ Венесуэлы услышал мой призыв, когда я говорил, что, если однажды появятся сложные обстоятельства и если группа людей захочет совершить госпереворот или захочет сделать что-то в отношении меня, имей железные нервы и выходи на улицы, народ Венесуэлы. Я это сказал, и они это сделали. Сегодня пришли тысячи людей ко дворцу Мирафлорес", - сказал Мадуро.

А недавно стало известно, что управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой из-за "политической нестабильности и напряженности" и дало им указание покинуть Венесуэлу в течение 48 часов.

JUST IN: FAA bans U.S. airlines, U.S. pilots and U.S.-registered aircraft from flying below FL260 (26,000 feet) above Venezuela pic.twitter.com/fxFlJ8SxMp — Ethan Klapper (@ethanklapper) 1 мая 2019 г.

"Все полеты на территории и в воздушном пространстве Венесуэлы на высоте ниже 26 тысяч футов (около 8 тысяч метров - ред.) ... запрещены до особых указаний в связи с возросшей политической нестабильностью и напряженностью в Венесуэле и связанным с этим непреднамеренным риском для полетов", - сообщается в документе.

Также сообщается, что "лица ... находящиеся на территории и в воздушном пространстве Венесуэлы ... могут покинуть территорию и воздушное пространство Венесуэлы наиболее оперативным путем в течение 48 часов с момента, когда это предупреждение опубликовано, если пилот определит, что полет может быть осуществлен безопасно". Отмечается, что предупреждение относится ко всем авиаперевозчикам, зарегистрированным в США.

Массовое отравление детей в Мексике

Около 200 детей в мексиканском штате Герреро отравились некачественной едой во время праздника Дня ребенка, сообщил губернатор штата Эктор Астудийо.

По данным местных СМИ, учащиеся начальной школы селения Мешкальсинго почувствовали себя плохо после традиционного супа "посоле". 108 человек, в основном детей, были доставлены в больницы, их состояние стабильное, сообщил губернатор.

Помощь пострадавшим оказывают врачи, в том числе представители Красного креста, а также спасатели и представители службы гражданской обороны.

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