Стали известны подробности о ядерном арсенале США

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. США располагают примерно 3,8 тысячи ядерными боеголовками, из которых 1750 развернуты и установлены на баллистических ракетах и стратегических бомбардировщиках. При этом 2050 боеголовок находятся в резерве на случай необходимости. Об этом говорится в исследовании, опубликованном The Bulletin of the Atomic Scientists, передает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Дружинин Реакция Кремля на инициативу Трампа по отказу от ядерного оружия

По оценкам исследователей, 1,3 тысячи боеголовок размещены на межконтинентальных баллистических ракетах, 300 ядерных авиабомб предназначены для доставки стратегическими бомбардировщиками с американских военных баз, а еще 150 хранятся на базах в Европе

Кроме того, около 2,4 тысяч устаревших боеголовок сняты с боевого дежурства и приготовлены для утилизации до 2030 года.

Согласно Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанному Россией и США в 2010 году, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал отказаться от ядерных вооружений, заявив, что так должны поступить и Соединенные Штаты, и Россия, и Китай.

В российском МИД заявление Трампа поприветствовали, выразив готовность проанализировать предложение по ядерной сделке, если оно поступит.

Смотреть еще видео Послушать радио Прочитать другие новости