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Самолет ВВС США

Стали известны подробности о ядерном арсенале США

© Sputnik / Сергей Старостенко
В мире
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Более двух тысяч устаревших американских боеголовок сняты с боевого дежурства и приготовлены для утилизации.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. США располагают примерно 3,8 тысячи ядерными боеголовками, из которых 1750 развернуты и установлены на баллистических ракетах и стратегических бомбардировщиках. При этом 2050 боеголовок находятся в резерве на случай необходимости. Об этом говорится в исследовании, опубликованном The Bulletin of the Atomic Scientists, передает РИА Новости.

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По оценкам исследователей, 1,3 тысячи боеголовок размещены на межконтинентальных баллистических ракетах, 300 ядерных авиабомб предназначены для доставки стратегическими бомбардировщиками с американских военных баз, а еще 150 хранятся на базах в Европе

Кроме того, около 2,4 тысяч устаревших боеголовок сняты с боевого дежурства и приготовлены для утилизации до 2030 года.

Согласно Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанному Россией и США в 2010 году, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал отказаться от ядерных вооружений, заявив, что так должны поступить и Соединенные Штаты, и Россия, и Китай.
В российском МИД заявление Трампа поприветствовали, выразив готовность проанализировать предложение по ядерной сделке, если оно поступит.

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