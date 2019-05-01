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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском автомобиле (11 апреля 2019). Лондон

Ассанжу в Лондоне вынесли приговор: судья отверг доводы о смягчении наказания

© AP Photo / Victoria Jones/PA via AP
В мире
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Сам Ассанж перед оглашением приговора через адвокатов выразил сожаление в связи с поступками, которые он совершил.

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Суд в Лондоне приговорил основателя сайта утечек WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Вы не сдались полиции по собственному желанию, посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание. У вас был выбор, и я отвергаю все доводы о смягчении наказания", — сказала судья Дебора Тейлор, оглашая приговор.

По ее словам, нарушение Ассанжем условий выхода под залог находится "за пределами самых серьезных из предъявленных ему обвинений".

Александр Асафов
© Sputnik /
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Сам Ассанж перед оглашением приговора через адвокатов выразил сожаление в связи с поступками, которые он совершил.

В начале заседания он передал судье Деборе Тэйлор письмо с извинениями и объяснениями причин своего поведения. "Джулиан Ассанж хочет безоговорочно извиниться, и я передаю судье его письмо, написанное утром", - сказал представитель стороны защиты Марк Саммерс.

Он привел фрагменты из письма. "Я столкнулся с ужасными обстоятельствами. Я сделал то, что мне казалось в то время наилучшим вариантом", - говорится в письме.

Саммерс призвал судью при вынесении вердикта учесть тот факт, что Ассанж провел семь лет взаперти в офисном помещении, не предназначенном для проживания, не видел солнечного света, страдал от неопределенности будущего и проблем со здоровьем.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года Ассанж был задержан по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

По заявлению американского минюста, в Соединенных Штатах Ассанж обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. Ордер на задержание и экстрадицию Ассанжа США направили Британии в декабре прошлого года. Слушания по запросу об экстрадиции Ассанжа в США начнутся в четверг в Вестминстерском магистратском суде. В случае вынесения обвинительного приговора в США ему грозит максимальное наказание до пяти лет тюрьмы, однако обычно реальные сроки меньше максимально предусмотренных законом.

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