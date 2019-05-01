Ассанжу в Лондоне вынесли приговор: судья отверг доводы о смягчении наказания

Сам Ассанж перед оглашением приговора через адвокатов выразил сожаление в связи с поступками, которые он совершил.

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Суд в Лондоне приговорил основателя сайта утечек WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Вы не сдались полиции по собственному желанию, посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание. У вас был выбор, и я отвергаю все доводы о смягчении наказания", — сказала судья Дебора Тейлор, оглашая приговор.

По ее словам, нарушение Ассанжем условий выхода под залог находится "за пределами самых серьезных из предъявленных ему обвинений".

Сам Ассанж перед оглашением приговора через адвокатов выразил сожаление в связи с поступками, которые он совершил.

В начале заседания он передал судье Деборе Тэйлор письмо с извинениями и объяснениями причин своего поведения. "Джулиан Ассанж хочет безоговорочно извиниться, и я передаю судье его письмо, написанное утром", - сказал представитель стороны защиты Марк Саммерс.

Он привел фрагменты из письма. "Я столкнулся с ужасными обстоятельствами. Я сделал то, что мне казалось в то время наилучшим вариантом", - говорится в письме.

Саммерс призвал судью при вынесении вердикта учесть тот факт, что Ассанж провел семь лет взаперти в офисном помещении, не предназначенном для проживания, не видел солнечного света, страдал от неопределенности будущего и проблем со здоровьем.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года Ассанж был задержан по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

По заявлению американского минюста, в Соединенных Штатах Ассанж обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. Ордер на задержание и экстрадицию Ассанжа США направили Британии в декабре прошлого года. Слушания по запросу об экстрадиции Ассанжа в США начнутся в четверг в Вестминстерском магистратском суде. В случае вынесения обвинительного приговора в США ему грозит максимальное наказание до пяти лет тюрьмы, однако обычно реальные сроки меньше максимально предусмотренных законом.

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