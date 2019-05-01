Дэнчилэ предложила поддержать желание стран Восточного партнерства вступить в ЕС

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Брюссель должен поддержать европейскую перспективу стран Восточного партнерства. Об этом заявила премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ в ходе своего визита в Польшу, где в эти дни проходит неформальная встреча глав правительств "молодых стран" Европейского союза под девизом "Вместе для Европы".
Во встрече принимают участие представители 13 стран, передает корреспондент РИА Новости из Варшавы.
"Десять лет Восточному партнерству. Мы должны обратить внимание на страны и их стремление сблизиться с ЕС", - сказала Дэнчилэ.
Она отметила, что Бухарест готов поддержать этот процесс.
"Если речь идет о политике расширения, то ротационное президентство Румынии поддержало процесс расширения", - сказала Дэнчилэ.
"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных соседей - Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдова и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.
Ранее Верховный представитель ЕС по внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявляла, что на официальном уровне дискуссий о возможном членстве стран Восточного партнерства в ЕС не ведется. Она напомнила, что "каждая из стран-партнеров очень хочет стать ближе к ЕС", но призвала участников "быть реалистичными".
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