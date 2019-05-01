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Vasilica-Viorica Dăncilă

Дэнчилэ предложила поддержать желание стран Восточного партнерства вступить в ЕС

CC BY 2.0 / Partidul Social Democrat / CExN al OPSD - 13.12 (1)
В мире
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В Польшуе проходит неформальная встреча глав правительств "молодых стран" Европейского союза.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Брюссель должен поддержать европейскую перспективу стран Восточного партнерства. Об этом заявила премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ в ходе своего визита в Польшу, где в эти дни проходит неформальная встреча глав правительств "молодых стран" Европейского союза под девизом "Вместе для Европы".

Встреча министров иностранных дел России и Италии в Москве
© Sputnik / Артем Житенев
Могерини: Евросоюз считает Молдову важным партнером

Во встрече принимают участие представители 13 стран, передает корреспондент РИА Новости из Варшавы.

"Десять лет Восточному партнерству. Мы должны обратить внимание на страны и их стремление сблизиться с ЕС", - сказала Дэнчилэ.

Она отметила, что Бухарест готов поддержать этот процесс.

"Если речь идет о политике расширения, то ротационное президентство Румынии поддержало процесс расширения", - сказала Дэнчилэ.

"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных соседей - Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдова и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.

Ранее Верховный представитель ЕС по внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявляла, что на официальном уровне дискуссий о возможном членстве стран Восточного партнерства в ЕС не ведется. Она напомнила, что "каждая из стран-партнеров очень хочет стать ближе к ЕС", но призвала участников "быть реалистичными".

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