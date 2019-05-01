Москва призвала расследовать ЧП с журналисткой РИА Новости в Париже

МИД России выступило с заявлением, в котром осудил насилие в отношении журналистов.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Корреспондент РИА Новости в Париже Виктория Иванова, освещавшая беспорядки в ходе первомайской манифестации во французской столице, получила удары дубинкой от полиции.

Несмотря на наличие специальной маркировки на одежде, позволяющей идентифицировать ее как работника СМИ, она подверглась атаке со стороны полицейских.

МИД России в связи с инцидентом в Париже призвал власти Франции провести тщательное расследование происшествия.

"Считаем недопустимым применение насилия в отношении журналистов при осуществлении своих профессиональных обязанностей. Призываем французские власти провести тщательное расследование этого инцидента, а профильные правозащитные организации и НПО – держать этот вопрос на контроле", - заявили в министерстве.

В ведомстве также добавили, что продолжат внимательно отслеживать развитие ситуации.

В столице Франции в среду прошли акции протеста с участием представителей движения "Желтые жилеты". Полиция применила на Монпарнасе слезоточивый газ против демонстрантов, которые в свою очередь забрасывали стражей порядка камнями.

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