О чем пишут зарубежные СМИ: Мэй уволила главу минобороны

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Дайджест зарубежных СМИ, подготовленный коллегами из РИА Новости, выглядит следующим образом.

Барр подлил масла в огонь

Темой номер один ведущих американских изданий стали слушания в конгрессе, на которых глава минюста Уильям

Барр отвечал на вопросы сенаторов относительно доклада спецпрокурора Мюллера о "российском расследовании".

© Sputnik / Владимир Вдовин 2 мая: какой сегодня праздник

Однако выступление Барра не только не расставило "точек над и", но еще больше разозлило представителей Демократической партии, которые, как пишет газета Washington Post, теперь рассматривают возможность обвинить министра в неуважении к конгрессу. Причиной недовольства конгрессменов стал отказ Барра явиться на еще на одни слушания – на этот раз запланированные на четверг в юридическом комитете палаты представителей. Кроме того, в среду утром истек срок, назначенный конгрессом для передачи ему полного текста доклада Мюллера. Глава комитета Джерри Надлер заявил, что даст Барру "день или два", чтобы предоставить требуемый документ.

"Нашим следующим шагом будет вызов генпрокурора в суд за неуважение к конгрессу", - цитирует издание конгрессмена.

Как сообщает New York Times, министр отказался явиться на очередные слушания из-за несогласия с их форматом: предполагалось, что кроме самих конгрессменов его будут допрашивать их адвокаты. Тот же Надлер в беседе с журналистами не преминул заявить, что Барр просто "устрашен перспективой встречи с квалифицированными юристами".

Мэй уволила главу минобороны

Важным событием, попавшим на первые полосы западных СМИ, стало увольнение министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона. В письме, где премьер-министр Тереза Мэй информирует Уильямсона об отставке, она возложила на экс-министра ответственность за утечку служебной информации с заседания Совета национальной безопасности 23 апреля.

Как отмечает Telegraph, утечка касается участия китайской компании Huawei в создание 5G-сети на территории Великобритании. Ранее, отмечает издание, Мэй предложила Уильямсону уйти в отставку на личной встрече, однако он отказался покидать кресло по доброй воле из-за "того, чего он не делал". Он также заявлял, что все это - месть секретаря кабинета министров Марка Седвилла, который занимался расследованием утечки. За последние месяцы оба политика не раз вступали в конфликт, и Седвилл "жаждал кого-нибудь уволить" после ряда утечек, пишет газета со ссылкой на источники в правительстве. Уильямсон так и не признал, что раскрыл детали заседания совета безопасности в интервью Daily Telegraph, в чем его, в частности, обвиняют, отмечает издание. При этом он, предположительно, подтвердил сам факт того, что говорил с изданием, пишет Guardian. Газета приводит реакцию главы МИД Джереми Ханта, который выразил сожаление в связи с увольнением Уильямсона, добавив, однако, что "другого выхода не было".

Daily Mail взяла комментарий у экс-министра, и он напомнил, что "пару раз спас" Терезу Мэй - "помог ей остаться премьер-министром". Он выразил свое сожаление в связи с тем, что глава правительства "этого не признает". Депутаты британского парламента призывают передать дело в полицию, но британский премьер заявила через своего представителя, что считает вопрос закрытым и что "принятие решений о судебном преследовании не входит в компетенцию правительства", добавляет газета.

Парижские полицейские избили российскую журналистку

Практически все ведущие французские издания упомянули в своей первомайской хронике инцидент с корреспондентом РИА Новости Викторией Ивановой, избитой полицейскими в момент, когда она освещала манифестацию в Париже.

Кроме того, такие влиятельные газеты, как Figaro и Parisien посвятили этому происшествию отдельные материалы. Как пишет Figaro, журналистка получила удары дубинкой по голове и руке, хотя носила повязку с надписью "Пресса", а на каске - наклейку с аналогичным текстом.

"Каска защитила меня от серьезных повреждений, но рука до сих пор болит", - приводит газета слова самой журналистки.

Отмечается, что российский МИД немедленно призвал французские власти провести тщательное расследование инцидента с корреспондентом РИА Новости, заявив, что считает недопустимым применение насилия в отношении журналистов. Газета Parisien сообщает, что МИД Франции отказался комментировать инцидент, переадресовав запрос в министерство внутренних дел.

В материале отмечается, что в среду утром более 350 французских СМИ и отдельных журналистов разместили на сайте информационного холдинга France Info открытое письмо против "многочисленных актов насилия со стороны государства", жертвами которых они становятся.

Еще один денисовец

Многие крупные издания написали о важном открытии для антропологов – ученые объявили о том, что фрагмент челюсти, обнаруженный на Тибетском нагорье еще сорок лет назад, принадлежит Денисовскому человеку. Это самый крупный фрагмент останков денисовца из всех, что удалось обнаружить археологам. Половину нижней челюсти денисовца нашел буддистский монах в карстовой пещере Байшия (Baishiya Karst Cave) в Китае – это священное место, которым заведует расположенный неподалеку храм, пишет издание Wall Street Journal, отмечая, что сейчас подход к пещере украшают гирлянды разноцветных молитвенных флажков. Монах передал находку местному "воплощению Будды", а религиозный лидер направил останки в Ланьчжоуский университет. Из-за необычных обстоятельств обнаружения челюсти ученые не могли однозначно сказать, что она была найдена именно в той пещере. Однако подтвердить это им помог анализ минералов на фрагменте, которые они сопоставили с содержимым пещеры, пишет издание.

"Я очень рада – теперь у нас есть денисовец, которого нашли где-то помимо Денисовской пещеры (в Алтайском крае)", - приводит New York Times слова палеоантрополога из Университета Торонто Бенса Виолы.

Он добавил, что человечество знает о денисовцах уже десять лет, но их останки до сих пор нигде больше не находили.

Новое исследование показывает, что Денисовский человек был "исключительно выносливым" и мог выживать на высоте почти 3,3 тысячи метров, используя при этом самые простые каменные инструменты, подчеркивает издание. Особь, которой принадлежала челюсть, жила примерно 160 тысяч лет назад, а значит, что эта находка – самое древнее свидетельство пребывания человека на Тибетском нагорье, добавляет New York Times. Британская Guardian заметила, что в те времена климат на нагорье был суровее, чем сейчас, - температуры могли опускаться до минус 30 градусов. Кроме того, согласно исследованию, денисовцы адаптировались к недостатку кислорода на больших высотах задолго до прибытия современного человека около 40 тысяч лет назад. Находка также помогает объяснить, почему некоторые шерпы и тибетцы являются носителями гена, который позволяет им жить в условиях недостатка кислорода – они могли приобрести его в результате скрещивания денисовцев с предками современных людей.

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