Протесты в Венесуэле: погибли два человека

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Два человека стали жертвами протестов в Венесуэле, которые ведет оппозиция с 30 апреля, сообщает РИА Новости.

Так, по данным источников, от ранения в голову скончалась 27-летняя девушка. Она была ранена в ходе столкновений в районе развязки Альтамира в Каракасе. Еще один человек, по информации источников, погиб в штате Арагуа.

Официальных данных об этих случаях нет.

В течение среды, когда по Венесуэле проходили первомайские акции как сторонников, так и противников президента Николаса Мадуро, врачи центра оказания медицинской помощи столичного района Чакао сообщили о 27 пострадавших, один из которых якобы получил огнестрельное ранение. В то же время мэрия Чакао информировала только о 13 раненых, семеро из которых пострадали от попаданий дроби.

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Ранее президент Николас Мадуро сообщил, что пятеро военных и трое полицейских, получившие ранения во время попытки госпереворота во вторник, пошли на поправку.

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Оппозиция попыталась совершить в стране переворот. Ее лидер Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом, и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота".

Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного президента Николаса Мадуро. Глава государства и министр обороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти заявили о провале попытки госпереворота. Мадуро распорядился начать расследование событий вторника.

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