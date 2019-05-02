Как Мюллер удивил всех, в том числе и генпрокурора США

Глава минюста США Уильям Барр удивлен, что спецпрокурор Роберт Мюллер не ответил на один из главных вопросов расследования о "вмешательстве РФ" в американские выборы - мешал ли американский президент правосудию или нет.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Глава минюста США Уильям Баррвпервые выступил перед конгрессом с момента публикации доклада Мюллера по “российскому расследованию”.

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Барр заявил, что “удивлен”, что Мюллер не пришел к заключению относительно того, мешал ли Дональд Трамп правосудию. “Я не уверен, каковы его объяснения (по этому поводу - ред.)”, - добавил он.

По его словам, если этого не сделал спецпрокурор, то тогда в отношении президента не должно вестись дальнейшее расследование.

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Демократы с недоверием отнеслись к ответам генпрокурора США и заявили, что хотят услышать ответы на вопросы напрямую от Мюллера. Барр отметил, что не возражает против этого.

В апреле спустя почти два года работы был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями. Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.

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