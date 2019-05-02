Пока вы спали: инцидент на границе, корабли НАТО, заявление Мадуро

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. В Одесской области украинец пытался переправить в Молдову угнанное авто. Об этом сообщили в пресс-центе Государственной пограничной службы Украины. Во время проверки авто, которые пересекали границу, сработала база данных Интерпола. Как оказалось, автомобиль марки "Range Rover" находился в международном розыске.
Как оказалось, иномарка 2006-го года выпуска была украдена в Болгарии в октябре 2018-го года. За рулем был гражданин Украины. Стражи границы передали авто сотрудникам Национальной полиции Украины и оповестили об обнаружении авто Украинское бюро Интерпола в Киеве.
Мадуро назвал обманом заявление США, что ряд чиновников хотели его отставки
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал обманом заявление США о том, что министр обороны, глава Верховного суда и командующий президентской гвардией Венесуэлы выступили за его уход с поста президента.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон утверждал, что министр обороны Венесуэлы, а также ряд других ключевых фигур в стране выступили за уход Мадуро. Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил, что Мадуро собирался покинуть страну и бежать на Кубу, но российские представители отговорили его от этого шага.
"Они говорят, что группа высокопоставленных чиновников Венесуэлы вела переговоры с правительством США, чтобы позволить совершить госпереворот. Это они говорят. Они называют группу честных и верных чиновников Венесуэлы. Организаторы госпереворота обманывают не только самих себя, но и обманывают американский империализм и заставляют его поверить, что я собирался бежать из страны", - сказал Мадуро, которого цитирует РИА Новости.
Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая
Бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР, сообщило министерство юстиции в пресс-релизе.
Обвиняемый намеревался передать информацию, связанную с национальной обороной США.
Ли покинул США в 2007 году и переехал в Гонконг, где его завербовали за 100 тысяч долларов два китайских разведчика, сообщает РИА Новости.
Приговор будет оглашен 23 августа, ему грозит пожизненное заключение.
В Балтийское море вошла группировка кораблей НАТО
Группировка кораблей НАТО во главе с датским фрегатом "Тетис" вошла в Балтийское море. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Датский фрегат сопровождает группу минных тральщиков ВМС Нидерландов, Бельгии, Норвегии и Германии.
Как следует из данных сервиса MarineTraffic, группировка в ночь на среду прошла через пролив Эресунн. В настоящее время корабли находятся у датского острова Борнхольм.
Восемнадцатого апреля в Балтийское море вошли американский эсминец "Грейвли", который возглавляет группу кораблей НАТО, а также фрегаты ВМС Польши "Пуласки", ВМС Турции "Гекова" и ВМС Испании "Хуан де Бурбон".
За их действиями наблюдают российские военные, организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также самолетов морской авиации.
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