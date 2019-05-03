08:32 03 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.67
Поиск
Прокуратура по борьбе с коррупцией

Пока вы спали: перестановки в Антикоррупционной прокуратуре, дело Ассанжа

© Sputnik /
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (163)
94 0 0

О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. После ухода в отставку главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря возник вопрос кадровых назначений.

Виорел Морарь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь подал в отставку

Кто именно возглавит ведомство после того, как Морарь добровольно сложил с себя полномочия? Ответа на этот вопрос пока нет. Как сообщают молдавские СМИ, временно исполнять обязанности главы ведомства будет Адриана Бецишор. По закону нового главу Антикоррупционной прокуратуры должны выбрать по итогам конкурса.

В Мексике нашли мертвой бывшую "Мисс Уругвай"

Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, тело 31-летней женщины было обнаружено в ванной комнате отеля. Причины смерти не уточняются.

Весна
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 3 мая

Прокуратура Мехико официально подтвердила пока лишь факт обнаружения мертвой иностранки, не уточняя ни ее гражданства, ни фамилии.

Суд предоставил США 65 дней для обоснования запроса на экстрадицию Ассанжа

Британский суд предоставил США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа, сообщил РИА Новости адвокат основателя WikiLeaks Карлос Поведа.

В четверг в Вестминстерском магистратском суде прошло первое заседание, касающееся запроса о выдаче США Ассанжа. Он не был привезен в суд и на вопросы судьи отвечал по видеосвязи из тюрьмы. Ассанж сделал лишь одно заявление на слушаниях - сказал, что отказывается сдаваться США, не признает вины, так как занимается журналистикой.

"Суд предоставил США 65 дней, чтобы обосновать свой запрос. Мы опасаемся, что этот срок будет использован для того чтобы сформулировать новые обвинения, которые сейчас состоят только в сговоре с целью компьютерного взлома", - сказал адвокат.

Его наибольшую обеспокоенность вызывает возможность обвинения Ассанжа в военном шпионаже, который карается в США смертной казнью.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Самое интересное за ночь (163)
Теги:
события ночи, пока вы спали, Sputnik
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Первомай шагает по планете: праздничные шествия в России и по всему миру -фото
Путешествие по затонувшему кораблю завораживает всех, кто смотрит это видео
Олимпиада 2020: расписание
Олимпиада 2020: когда и где пройдут соревнования

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться