Пока вы спали: перестановки в Антикоррупционной прокуратуре, дело Ассанжа

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. После ухода в отставку главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря возник вопрос кадровых назначений.

© Sputnik / Miroslav Rotari Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь подал в отставку

Кто именно возглавит ведомство после того, как Морарь добровольно сложил с себя полномочия? Ответа на этот вопрос пока нет. Как сообщают молдавские СМИ, временно исполнять обязанности главы ведомства будет Адриана Бецишор. По закону нового главу Антикоррупционной прокуратуры должны выбрать по итогам конкурса.

В Мексике нашли мертвой бывшую "Мисс Уругвай"

Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, тело 31-летней женщины было обнаружено в ванной комнате отеля. Причины смерти не уточняются.

© Sputnik / Miroslav Rotari Погодные рекорды Молдовы 3 мая

Прокуратура Мехико официально подтвердила пока лишь факт обнаружения мертвой иностранки, не уточняя ни ее гражданства, ни фамилии.

Суд предоставил США 65 дней для обоснования запроса на экстрадицию Ассанжа

Британский суд предоставил США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа, сообщил РИА Новости адвокат основателя WikiLeaks Карлос Поведа.

В четверг в Вестминстерском магистратском суде прошло первое заседание, касающееся запроса о выдаче США Ассанжа. Он не был привезен в суд и на вопросы судьи отвечал по видеосвязи из тюрьмы. Ассанж сделал лишь одно заявление на слушаниях - сказал, что отказывается сдаваться США, не признает вины, так как занимается журналистикой.

"Суд предоставил США 65 дней, чтобы обосновать свой запрос. Мы опасаемся, что этот срок будет использован для того чтобы сформулировать новые обвинения, которые сейчас состоят только в сговоре с целью компьютерного взлома", - сказал адвокат.

Его наибольшую обеспокоенность вызывает возможность обвинения Ассанжа в военном шпионаже, который карается в США смертной казнью.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK