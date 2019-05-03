"Йети" или, все-таки, кто-то другой: чьи следы были найдены в Гималаях

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Однаруженные индийской армией в Гималаях следы "йети", существование которых подвергают сомнению большинство ученых, в действительности могли принадлежать дикому медведю, пишет газета Hindustan Times со ссылкой на представителя вооруженных сил Непала.

В начале текущей недели альпинистская экспедиционная группа армии Индии сообщила об обнаружении отпечатков стопы "снежного человека" размером 32х15 дюймов вблизи базового лагеря Макалу.

Эксперты и пользователи соцсетей с недоверием восприняли находку военных - в частности, многие указали на то, что на сегодняшний день говорящих в пользу существования йети научных исследований не существует.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) 29 апреля 2019 г.

​"Наша группа связи находилась вместе с индийскими военными, когда были обнаружены эти следы... Когда мы попытались разобраться в ситуации, местные жители сообщили нам, что в этой местности часто можно увидеть следы дикого медведя", - рассказал газете официальный представитель непальских ВС Бигъян Дев Пандей.

На фотографии, сопровождавшей информацию индийской армии об обнаружении следов "йети", отчетливо был виден отпечаток на снегу огромной стопы.

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