Пока вы спали: страшное ДТП на Ботанике, ультиматум Госдепа, падение Boeing

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Минувшей ночью в Кишиневе произошло ДТП. На пересечении улицы Дачия и Дечебал два легковых автомобиля столкнулись лоб-в-лоб.

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Один из них перевернулся. К счастью, очевидцы сообщают, что все участники аварии остались живы. Кто виноват, и кто кого не пропустил на перекрестке - должны выяснить правоохранительные органы.

"Жаль тех, кто не виновен. Остальным - наука. Я за рулём уже более 10 лет и каждый день наблюдаю на дорогах менталитет, который приводит к трагедиям или, как минимум, вот к таким травмам", - прокомментировала в соцсетях пользователь Антонина Антонова.

Во Флориде Boeing 737 с пассажирами упал в реку

Во Флориде самолет оказался в реке, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении, сообщила военно-морская база в Джексонвилле. Шериф города распространил фото приводнившегося самолета Boeing 737.

"Коммерческий самолет оказался на мелководье. Самолет не погрузился в воду. Все люди живы, все учтены", - говорится в сообщении.

В сети появились фото, как люди в спасательных жилетах выстроились на крыле самолета. Рядом на воде находится пустой надувной спасательный плот, сообщает РИА Новости.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 4 мая 2019 г.

Позже офис шерифа уточнил, что госпитализирован 21 человек.

"Все в хорошем состоянии, критических травм нет", - сообщило управление.

Военные уточнили, что на борту самолета, возвращавшегося с базы Гуантанамо на Кубе, были 143 человека - 136 пассажиров и семь членов экипажа.

Pic of Miami Air 737 in St. Johns River off @NASJax_. Sent to me from Navy source. All 142 alive and accounted for. @wjxt4 pic.twitter.com/xblYemNXJq — Vic Micolucci WJXT (@WJXTvic) 4 мая 2019 г.

"Сообщения поступали лишь о небольших травмах, о которых позаботились на месте. Те, кому понадобилась дополнительная помощь, были перевезены в местную больницу. Погибших не было", - говорится в посте базы в Джексонвилле в Facebook.

Госдеп выдвинул Ирану "ядерный ультиматум"

Госдеп выдвинул Ирану ряд требований, за невыполнение которых Вашингтон пригрозил ввести новые санкции.

© Sputnik / Miroslav Rotari Погодные рекорды Молдовы 4 мая

Так, США заявили о готовности применить ограничительные меры в случае расширения АЭС в Бушере и вывоза обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду. Кроме того, Вашингтон потребовал от Тегерана отказаться от обогащения радиоактивных материалов и переработки плутония, сообщает РИА Новости.

В Госдепе отметили, что США не потерпят обогащения урана Ираном и хранения тяжелой воды выше существующих лимитов.

Американские власти также потребовали от Тегерана отчитаться перед МАГАТЭ о "прошлой военной атомной программе".

При этом США предоставили 90-дневные исключения из санкций для проектов в Араке, Фордо и российско-иранского проекта АЭС "Бушер".

В Госдепе заявили, что оставляют за собой право дальнейшего ужесточения односторонних ядерных ограничений в отношении Ирана.

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