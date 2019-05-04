Секс на высоте - стюардессы рассказали о пикантных подробностях полетов

Бортпроводницы знают все тонкости воздушных путешествий, в том числе и те, о которых никто не догадывается.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Стюардесса одной из австралийских авиакомпаний рассказала, как обнаружить дерзких пассажиров, пытающихся присоединиться к клубу "mile-high-club" (клуб любителей авиасекса), пишут западные СМИ.

Анонимная стюардесса пояснила, что, если дверь туалета заперта и трясется, это означает, что кое-кто из пассажиров решил несколько разнообразить свою интимную жизнь.

Из-за того, что туалеты в самолете, как правило, очень маленькие, скрыть это практически невозможно. И те пассажиры, что сидят рядом с туалетом, будут в курсе того, что происходит за "дрожащей" дверью.

Также стюардесса рассказала забавный случай: однажды она "поймала" в самолете пару, вступившую в "mile-high-club".

© Photo : Arhivă personală Тайны работы в авиации: эксклюзивное интервью со стюардессой из Молдовы

Правда, вместо того, чтобы сделать им замечание, весь экипаж захлопал в ладоши, как только молодые люди вышли из туалетной комнаты. И, когда они вернулись на места, им предложили бутылку шампанского.

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Однако не всем желающим приобщиться к подобному движению может так же повезти. Согласно правилам, действующим в некоторых авиакомпаниях, заниматься сексом на борту самолета запрещено.

Наказанием может стать штраф в размере 1000 фунтов стерлингов (около 32 353 леев).

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