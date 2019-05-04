О чем пишут мировые СМИ: разговор Путина и Трампа и пуск ракеты Северной Кореей

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. О чем написали крупные международные СМИ - в обзоре РИА Новости.

Пхеньян подает тревожный сигнал

В ночь на субботу на страницах мировых СМИ один за другим появлялись тревожные сообщения о пуске Северной Кореей ракеты малой дальности. Изначально, как отмечает издание New York Times, сообщалось о пуске одной ракеты, однако позднее речь стала идти о "снарядах".

Этот более неопределенный термин ранее использовался представителями военной сферы при сообщениях о пусках северокорейских ракет в тех случаях, "когда было еще слишком рано определять, какая именно ракета была развернута", поясняет издание. Газета Wall Street Journal информирует со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, что несколько снарядов были выпущены между 9.06 и 9.27 по местному времени, при этом дальность полета снарядов составляла от 70 до 200 километров в сторону Японского моря. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Белый дом осведомлен о "действиях Северной Кореи", продолжает New York Times, добавляя, что минобороны Японии между тем заявило, что не обнаружило признаков приземления "снарядов" в территориальных водах страны.

В свою очередь Wall Street Journal напоминает, что две недели назад в северокорейской республике прошло испытание нового тактического управляемого оружия. Британская Guardian справедливо замечает, что вне зависимости от того, какой тип "снарядов" КНДР запустила на этот раз, действия Пхеньяна станут сигналом для США. Издание New York Times отмечает, что после срыва второго саммита КНДР - США северокорейский лидер заявил, что его страна найдет "новый путь" защиты своих интересов, если Вашингтон не ослабит санкции.

Телефонный разговор Трампа и Путина

Одной из главных тем зарубежных СМИ в ночь на субботу стал телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Как пишет британская газета Guardian, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что беседа лидеров длилась более часа. Она отметила, что у них был очень хороший разговор, в ходе которого обсуждались ядерные соглашения, Северная Корея и торговля.

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Издание добавляет, что "Трамп и Путин также обсудили действия России в Венесуэле, которые прямо противоположны действиям США". По словам Сандерс, Трамп вновь заявил Путину, что "США поддерживают народ Венесуэлы". Она также вновь озвучила позицию администрации Трампа о том, что "все варианты на столе". Британская газета Independent сообщила, что Трамп обсудил с Путиным доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году. Сандерс сообщила журналистам, что доклад был обсужден "очень-очень быстро". Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что у него "был длинный и очень хороший разговор с президентом России Путиным". Он также отметил, что обсудил с Путиным торговлю, Венесуэлу, Украину, КНДР, контроль за ядерным вооружением и "вымыслы о российском вмешательстве". Пресс-секретарь Белого дома заявила, что "разговор об этом (докладе Мюллера – ред.) был очень быстрым". Однако она добавила: "Но я могу вам сказать, что нынешняя администрация, в отличие от предыдущей, серьезно относится к вмешательству в выборы. И мы сделаем все возможное, чтобы этого не случилось ". Она отметила, что доклад обсуждался "в основном в контексте того, что все закончилось и сговора не было, и я уверена, что оба лидера были очень хорошо осведомлены об этом задолго до того, как этот звонок состоялся".

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Американская газета New York Times пишет, что обе стороны оценили разговор как позитивный. Издание пишет, что "лидеры двух стран пообещали вступить в новую эру сотрудничества по вопросам, начиная от Северной Кореи заканчивая Венесуэлой". Издание отмечает, что звонок прошел спустя две недели после публикации доклада Мюллера. По мнению автора статьи, время показывает, что Трамп желает вернуться к более теплым отношениям с Россией. В то же время, это еще раз показывает глубокий разрыв между личным отношением Трампа к Путину и более жесткими отношениями его администрации с российским правительством.

Поражение консерваторов и лейбористов

Британские издания в ночь на субботу обсуждали очередное поражение правящей Консервативной партии Великобритании. Как отмечало издание Evening Standard, утратив контроль над 49 местными советами и лишившись более 1,3 тысячи мест, британские консерваторы показали на выборах в местные органы власти Англии худший для партии результат с 1995 года.

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Тогда, напоминает газета, партия во главе с Джоном Мейджором лишилась более двух тысяч депутатских мандатов. Как пишет издание, премьер Британии Тереза Мэй ранее признала, что для партии настало "трудное время", однако "потери намного превзошли прогнозы о сокращении 800 мест". В свою очередь издание Daily Mail информирует, что экс-мэр Лланголлена Стюарт Дэвис, который называет себя "консерватором на протяжении всей жизни", заявил, что он "в ярости от того, что она (Мэй - ред.) сделала с партией". Впрочем, критика обрушилась и на оппозиционную Лейбористскую партию, которая в пятницу лишилась более чем 80 мест. Как отмечает Daily Mail, лидер лейбористов Джереми Корбин "попал под обстрел" со стороны как сторонников, так и противников Brexit.

В этой связи газета Guardian подчеркивает, что на региональных выборах в Англии "избиратели наказали обе главные партии". Премьер Мэй заявила, что избиратели пытались донести до консерваторов и лейбористов "простое сообщение" о необходимости реализовать Brexit, отмечает Financial Times. В свою очередь издание Independent информирует, что глава британского МИД Джереми Хант назвал результаты выборов "пощечиной" как для консерваторов, так и для лейбористов. Как отмечает Guardian, основным победителем стала на выборах Либерально-демократическая партия, которая выступает за сохранение членства Великобритании в ЕС.

Заявление матери Отто Уормбиера

Многие СМИ написали о заявлении матери американца Отто Уормбиера, который в тюрьме КНДР впал в кому и впоследствии был возвращен в США, где вскоре скончался. Как пишет Washington Post, мать, чей сын умер в 2017 году, сравнила лидера КНДР Ким Чен Ына с Адольфом Гитлером, сказав, что единственная разница между ними заключается в том, что Ким обращается жестоко со "всеми своими людьми". В пятницу Уормбиер сказала, что Ким Чен Ын "не принимает правильных решений", и предупредила, что США и другие страны не должны ослаблять экономические санкции.

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Как пишет New York Times, мать американца "сравнила режим господина Кима с абсолютным злом". Уормбиер выступила с комментариями в Институте Хадсона в Вашингтоне, где она присутствовала на семинаре на тему "похищение Северной Кореей японцев, южнокорейцев, американцев и граждан других стран". В своей речи она поблагодарила американское правительство за возвращение Отто на родину. "Ким и его злой режим ответственны за смерть нашего сына Отто", - добавила Уормбиер.

Издание отмечает, что ее комментарии стали одними из немногих публичных заявлений, которые семья сделала после того, как Отто Уормбиер был перевезен обратно в США в июне 2017 года. Daily Mail пишет, что мать американца сказала, что она не расстроена, что чиновники Трампа подписали соглашение о выплате двух миллионов долларов Северной Корее за "заботу" о ее сыне после его возвращения в США. В то же время, она считает, что нужно было даже это сделать раньше. Газета напоминает, что Трамп заявил, что США не выплачивали КНДР денег за Уормбиера. "Никакие деньги не выплачивались Северной Корее, ни два миллиона долларов, ни что либо еще", - написал Трамп в Twitter.

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