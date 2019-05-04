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Трамп: у США и России огромный потенциал для хороших отношений

© Sputnik / Roman Makhmutov
В мире
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в пятницу, заявил, что у двух стран есть "огромный потенциал" для хороших отношений. 

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
© Sputnik / Сергей Гунеев
У Путина и Трампа состоялся продолжительный телефонный разговор

"Очень хороший звонок был президенту России Путину. Огромный потенциал для хороших отношений с Россией, несмотря на то, что вы читаете и видите в фейковых СМИ. Посмотрите, как они ввели вас в заблуждение по поводу "российского сговора". Мир может стать лучше и безопаснее. Замечательно!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Политики общались около полутора часов, обсудив широкий круг вопросов.

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В Кремле уточнили, что телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что стороны обсудили ситуацию в КНДР и Венесуэле, возможное новое ядерное соглашение между Россией, США и Китаем, а также доклад Мюллера.

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Теги:
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