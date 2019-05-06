Лазер сбивает летящие ракеты

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. На испытаниях, проходивших 23 апреля на полигоне "Белые пески" в штате Нью-Мексико, установка сбила несколько ракет воздушного старта, сообщает РИА Новости со ссылкой напортал The Drive.

The U.S. Air Force has revealed that a ground-based surrogate for a laser weapon system that could protect American fighter jets and other aircraft from incoming threats in the future has successfully shot down multiple air-launched missiles in a test. pic.twitter.com/JGruJbH1Na — IndoPacific_SCS_info (@IndoPac_Info) 4 мая 2019 г.

​Разработкой лазерного оружия занимается компания Lockheed Martin. Предполагается, что комплекс будет обеспечивать безопасность истребителей ВВС США и других самолетов, перехватывать ракеты класса "воздух-воздух" и "земля-воздух".

Военные планируют принять систему на вооружение во второй половине 2020-х годов.

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