Мальчик: первенец принца Гарри и Меган Маркл, восьмой правнук Елизаветы II

Новорожденный занял седьмое место в линии престолонаследия, хотя его имя еще не было обнародовано.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. У британского принца Гарри и его супруги Меган родился сын.

"Это мальчик! Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские счастливы объявить о рождении у них ребенка", — сообщила супружеская чета в Instagram.

Таким образом, королева Великобритании Елизавета Вторая стала прабабушкой в восьмой раз. Имя мальчика, который занял седьмое место в линии престолонаследия, будет объявлено спустя некоторое время.

© AFP 2019 / Danny Lawson Первые фото со свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл 21

Его первые фотографии мир увидит через несколько дней, когда принц Гарри и Меган пригласят фотографов в Виндзорский парк.

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.

В день свадьбы бабушка жениха, королева Елизавета Вторая, пожаловала молодым титулы герцога и герцогини Сассекских. В середине октября Кенсингтонский дворец официально объявил, что супружеская чета ждет ребенка.

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