Блохи заели: в Париже пришлось закрыть комиссариат полиции

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Полицейский комиссариат 19-го района Парижа закрыт из-за нашествия блох, понадобились полная эвакуация персонала и дезинфекция здания, сообщил профсоюз правоохранителей Alliance.
Профсоюз заявил, что полицейское учреждение страдает от насекомых на протяжении многих дней, что делает условия работы стражей порядка "невыносимыми".
"Сотрудники обращаются к медикам по поводу многочисленных укусов. Что еще хуже, они могут занести этих паразитов к себе домой и таким образом заразить семейный очаг", - говорится в размещенном в Twitter коммюнике.
ÉVACUATION DES EFFECTIFS !— ALLIANCE PN (@alliancepolice) 5 мая 2019 г.
FERMETURE DU COMMISSARIAT DU 19EME ARRDT PARIS
Depuis de nombreux jours, les fonctionnaires du CP19 subissent une invasion de puces qui engendre des conditions de travail INADMISSIBLES !!!@prefpolice @Place_Beauvau @PoliceNationale pic.twitter.com/9dr8TKzgXz
Профсоюз осудил бездействие властей в связи со сложившейся ситуацией и сообщил об эвакуации здания, потребовав проведения всех необходимых санитарных мероприятий. О возобновлении работы комиссариата будет объявлено дополнительно.
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