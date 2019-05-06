Блохи заели: в Париже пришлось закрыть комиссариат полиции

Чтобы избавить здание от нашествия насекомых потребовалось время и тщательная обработка.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Полицейский комиссариат 19-го района Парижа закрыт из-за нашествия блох, понадобились полная эвакуация персонала и дезинфекция здания, сообщил профсоюз правоохранителей Alliance.

© Sputnik / Владимир Родионов После крыс Кишинев спасается от нашествия блох

Профсоюз заявил, что полицейское учреждение страдает от насекомых на протяжении многих дней, что делает условия работы стражей порядка "невыносимыми".

"Сотрудники обращаются к медикам по поводу многочисленных укусов. Что еще хуже, они могут занести этих паразитов к себе домой и таким образом заразить семейный очаг", - говорится в размещенном в Twitter коммюнике.

ÉVACUATION DES EFFECTIFS !

FERMETURE DU COMMISSARIAT DU 19EME ARRDT PARIS

Depuis de nombreux jours, les fonctionnaires du CP19 subissent une invasion de puces qui engendre des conditions de travail INADMISSIBLES !!!@prefpolice @Place_Beauvau @PoliceNationale pic.twitter.com/9dr8TKzgXz — ALLIANCE PN (@alliancepolice) 5 мая 2019 г.

​Профсоюз осудил бездействие властей в связи со сложившейся ситуацией и сообщил об эвакуации здания, потребовав проведения всех необходимых санитарных мероприятий. О возобновлении работы комиссариата будет объявлено дополнительно.

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