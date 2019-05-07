Пока вы спали: рост числа ДТП в праздники, доклад Мюллера, снег в Германии

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. В селе Олонешты района Штефана Водэ произошло ДТП: машина врезалась в столб.
29-летняя женщина не справилась с управлением и врезалась в дерево. Кроме нее в машине была ее 67-летняя мать, которая не пострадала. После столкновения, водителю требовалась медицинская помощь. Женщину отвезли в районную больницу Штефан Водэ с различными травмами.
В крови водителя алкоголь обнаружен не был. Причины ДТП устанавливаются.
По данным НИП, за последние 48 часов более 500 водителей нарушили правила дорожного движения, подвергая опасности не только свои жизни, но и жизни пассажиров.
Всего за указанный период времени на дорогах страны произошло 13 аварий, в результате которых погибли два человека, еще 17 получили травмы. Виновниками ДТП чаща всего становились водители, которые превысили скорость.
Таким образом за последние двое суток патрульные инспекторы задержали более 20 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, более 300 водителей превысили скорость, еще 9 не имели водительских прав.
Доклад Мюллера
Минюст США опубликовал вторую отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного "российскому вмешательству" в американские выборы, однако по результатам этой публикации американской общественности не стали доступны какие-либо новые детали, сообщает РИА Новости.
Эта отредактированная версия является ответом на иск против Минюста группы Electronic Privacy Information Center (EPIC), а также самого BuzzFeed, которые обвиняли ведомство в том, что оно нарушило закон о свободном доступе к информации.
Автор статьи Джейсон Леопольд, анонсируя этот материал в Twitter, отметил, что, хотя сам по себе отчет не предоставляет новой публичной информации, он проливает больше света на то, почему именно определенная информация была скрыта.
В апреле спустя почти два года работы был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями.
Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.
В Германии выпал снег и ожидаются заморозки
В ряде регионов Германии всего за несколько недель до начала метеорологического лета выпал снег в том числе в Гарц, в частности, на горе Броккен.
Синоптики прогнозируют, что холодный фронт в дальнейшем будет продвигаться на юг. Осадки ожидаются в Альпах, где выпадет около 20 сантиметров снега, а температура воздуха в ночное время опустится ниже нуля, передает euronews.com.
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