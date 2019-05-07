Пока вы спали: рост числа ДТП в праздники, доклад Мюллера, снег в Германии

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. В селе Олонешты района Штефана Водэ произошло ДТП: машина врезалась в столб.

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29-летняя женщина не справилась с управлением и врезалась в дерево. Кроме нее в машине была ее 67-летняя мать, которая не пострадала. После столкновения, водителю требовалась медицинская помощь. Женщину отвезли в районную больницу Штефан Водэ с различными травмами.

В крови водителя алкоголь обнаружен не был. Причины ДТП устанавливаются.

По данным НИП, за последние 48 часов более 500 водителей нарушили правила дорожного движения, подвергая опасности не только свои жизни, но и жизни пассажиров.

Всего за указанный период времени на дорогах страны произошло 13 аварий, в результате которых погибли два человека, еще 17 получили травмы. Виновниками ДТП чаща всего становились водители, которые превысили скорость.

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Таким образом за последние двое суток патрульные инспекторы задержали более 20 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, более 300 водителей превысили скорость, еще 9 не имели водительских прав.

Доклад Мюллера

Минюст США опубликовал вторую отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного "российскому вмешательству" в американские выборы, однако по результатам этой публикации американской общественности не стали доступны какие-либо новые детали, сообщает РИА Новости.

Эта отредактированная версия является ответом на иск против Минюста группы Electronic Privacy Information Center (EPIC), а также самого BuzzFeed, которые обвиняли ведомство в том, что оно нарушило закон о свободном доступе к информации.

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Автор статьи Джейсон Леопольд, анонсируя этот материал в Twitter, отметил, что, хотя сам по себе отчет не предоставляет новой публичной информации, он проливает больше света на то, почему именно определенная информация была скрыта.

В апреле спустя почти два года работы был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями.

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Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.

В Германии выпал снег и ожидаются заморозки

В ряде регионов Германии всего за несколько недель до начала метеорологического лета выпал снег в том числе в Гарц, в частности, на горе Броккен.

Синоптики прогнозируют, что холодный фронт в дальнейшем будет продвигаться на юг. Осадки ожидаются в Альпах, где выпадет около 20 сантиметров снега, а температура воздуха в ночное время опустится ниже нуля, передает euronews.com.

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