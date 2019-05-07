Что происходит с автомобилем в момент удара молнией - видео

Это удалось снять на камеру жительнице Флориды.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Все произошло прямо у нее под окном во время разбушевавшейся грозы.

VERY, VERY FRIGHTENING: A Florida woman looked out the window at the right time, capturing the moment lightning struck just outside her apartment. https://t.co/xn0qZ8MFX0 pic.twitter.com/1aGOhkqmTx — ABC News (@ABC) 7 мая 2019 г.

​Вообще-то, дама собиралась запечатлеть разверзшиеся хляби небесные.

Сверхзадачу она перед собой не ставила, но получила ее в виде бонуса.

Достаточно, как видно, пугающего, исторгающего невольные возгласы и сбивающего наводку объектива.

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