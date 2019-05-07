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Сирия: позиции террористов, атаковавших российскую авиабазу, уничтожены

Sputnik
В мире
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Боевики дважды обстреляли авиабазу Хмеймим с применением систем залпового огня.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Позиции террористов, которые вели огонь по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, были сразу же выявлены и уничтожены авиацией ВКС РФ и артиллерией армии САР, говорится в сообщении Российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Ранее сообщалось, что боевики дважды обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии с применением систем залпового огня.

"Позиции реактивных систем залпового огня террористов, которые вели огонь из района населенного пункта Завия, находящегося внутри Идлибской зоны деэскалации были сразу же выявлены и уничтожены авиацией ВКС России и артиллерией сирийских правительственных войск", - говорится в сообщении.

Сирийская армия также нанесла ракетный удар по укреплениям боевиков в селении Кабани в провинции Латакия. В Сети появилось видео применения системы Golan-1000, прозванной "танковым монстром".

Установка уже была замечена в ноябре прошлого года во время боевых действий против "Исламского государства"* на плато Ас-Сафа.

Впервые систему Golan-1000 продемонстрировали в апреле 2018 года. Создатели заявляют, что калибр ракет составляет 500 миллиметров, вес — почти полтонны.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

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