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25-й Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День первый

Пока вы спали: наезд авто на толпу детей в Японии, актер Мерзликин в Молдове

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
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Самое интересное за ночь (168)
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Автомобиль в японском городе Оцу врезался в колонну воспитанников детского сада 2-3 лет.

В результате 15 человек госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии без сознания, сообщают японские СМИ.

Пробка
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Причины происшествия выясняются.

"Георгиевская ленточка" в Алеппо

Международная акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к предстоящему Дню Победы, прошла в сирийском Алеппо, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Руслан Воронин.

По его словам, георгиевские ленты привезли в Алеппо вместе с гуманитарным конвоем.

"Акция приурочена к предстоящему Дню Победы. Поэтому раздаем в ходе акции георгиевские ленточки. Люди рады нашему прибытию. С теплотой к нам относятся. Получают продуктовые наборы и георгиевские ленточки", - рассказал Воронин.

 

Ранее сообщалось, что в Сирии также идет полным ходом подготовка к акции "Бессмертный полк", ее планируется провести в шести городах страны: Дамаске, Латакии, Алеппо, Хомсе, Тартусе и Эс-Сувейде.

Гроза
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Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства РИА Новости (с 2013 года — МИА "Россия сегодня") при участии общественной организации "Студенческая община".

С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной. С 2016 года акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".

Мерзликин в Молдове

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, заявил, что пересек в поле государственную границу Украины. Об этом артист написал на своей странице в Instagram, разместив  видео.

Актер, который приехал в Молдову, рассказал, что "решил воспользоваться моментом", после чего забежал на рапсовое поле, которое, по его словам, находится на Украине.

Валюта разных стран
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При этом на кадрах не видно четко обозначенной государственной границы.

Шереметьево опубликовал хронологию катастрофы SSJ-100

Аэропорт Шереметьево опубликовал хронологию катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, произошедшей в воскресенье.

Руководитель полетов сообщил сменному начальнику аэропорта о возвращении судна.

"По докладу КВС (командира воздушного суда. — Прим. ред.), причина — отказ радиосвязи и потеря автоматического управления ВС, заход и посадка ВС происходят в штатном режиме", — говорится в публикации.

Конкур. Архивное фото.
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Самолет сел в 18:30, сразу после этого произошло возгорание.

В 18:31 руководитель полетов объявил тревогу. Аварийные трапы выпустили в 18:31, началась эвакуация пассажиров силами экипажа.

Первый пожарный расчет аэропорта прибыл спустя минуту, в 18:32, при нормативном времени три минуты с момента объявления сигнала "Тревога". Менее чем через минуту прибыл второй расчет. К эвакуации пассажиров и экипажа приступила аварийно-спасательная команда Шереметьево.

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Еще четыре расчета прибыли в 18:33, в 18:35 спасатели вошли в горящий самолет. Полностью пожар потушили в 18:48.

Рейс SU1492 Москва — Мурманск вылетел в 18:02 мск. Уже через десять минут командир сообщил диспетчеру о возврате в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи. В 18:13 он доложил об этом повторно.

Аэропорт привлек к тушению 26 спасателей и шесть пожарных автомобилей. Также были задействованы автомобиль газодымозащитной службы, четыре кареты скорой помощи. При тушении пожара использовали 73 тонны специального состава.

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