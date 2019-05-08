Пока вы спали: наезд авто на толпу детей в Японии, актер Мерзликин в Молдове

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Автомобиль в японском городе Оцу врезался в колонну воспитанников детского сада 2-3 лет.
[LO ÚLTIMO] coche que colisionó con otro vehículo impacta a una docena de niños y un maestro que esperaban cruzar una intersección en la ciudad de #Otsu en #Shiga. Dos menores habrían fallecido y otros se encuentran graves.#滋賀県 #交通事故 #accidente #noticiasnippon pic.twitter.com/cE3jilHv6U— NoticiasNippon🇯🇵 (@NoticiasNippon) 8 мая 2019 г.
Breaking: 2 dead and up to a dozen injured after a car rams into pedestrians outside a daycare in Otsu, Japan. pic.twitter.com/zEjWfwd77k— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 8 мая 2019 г.
В результате 15 человек госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии без сознания, сообщают японские СМИ.
Причины происшествия выясняются.
"Георгиевская ленточка" в Алеппо
Международная акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к предстоящему Дню Победы, прошла в сирийском Алеппо, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Руслан Воронин.
По его словам, георгиевские ленты привезли в Алеппо вместе с гуманитарным конвоем.
"Акция приурочена к предстоящему Дню Победы. Поэтому раздаем в ходе акции георгиевские ленточки. Люди рады нашему прибытию. С теплотой к нам относятся. Получают продуктовые наборы и георгиевские ленточки", - рассказал Воронин.
Ранее сообщалось, что в Сирии также идет полным ходом подготовка к акции "Бессмертный полк", ее планируется провести в шести городах страны: Дамаске, Латакии, Алеппо, Хомсе, Тартусе и Эс-Сувейде.
Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства РИА Новости (с 2013 года — МИА "Россия сегодня") при участии общественной организации "Студенческая община".
С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной. С 2016 года акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
Мерзликин в Молдове
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, заявил, что пересек в поле государственную границу Украины. Об этом артист написал на своей странице в Instagram, разместив видео.
Актер, который приехал в Молдову, рассказал, что "решил воспользоваться моментом", после чего забежал на рапсовое поле, которое, по его словам, находится на Украине.
При этом на кадрах не видно четко обозначенной государственной границы.
Шереметьево опубликовал хронологию катастрофы SSJ-100
Аэропорт Шереметьево опубликовал хронологию катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, произошедшей в воскресенье.
Руководитель полетов сообщил сменному начальнику аэропорта о возвращении судна.
"По докладу КВС (командира воздушного суда. — Прим. ред.), причина — отказ радиосвязи и потеря автоматического управления ВС, заход и посадка ВС происходят в штатном режиме", — говорится в публикации.
Самолет сел в 18:30, сразу после этого произошло возгорание.
В 18:31 руководитель полетов объявил тревогу. Аварийные трапы выпустили в 18:31, началась эвакуация пассажиров силами экипажа.
Первый пожарный расчет аэропорта прибыл спустя минуту, в 18:32, при нормативном времени три минуты с момента объявления сигнала "Тревога". Менее чем через минуту прибыл второй расчет. К эвакуации пассажиров и экипажа приступила аварийно-спасательная команда Шереметьево.
Еще четыре расчета прибыли в 18:33, в 18:35 спасатели вошли в горящий самолет. Полностью пожар потушили в 18:48.
Рейс SU1492 Москва — Мурманск вылетел в 18:02 мск. Уже через десять минут командир сообщил диспетчеру о возврате в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи. В 18:13 он доложил об этом повторно.
Аэропорт привлек к тушению 26 спасателей и шесть пожарных автомобилей. Также были задействованы автомобиль газодымозащитной службы, четыре кареты скорой помощи. При тушении пожара использовали 73 тонны специального состава.
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